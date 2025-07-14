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Edirne Sınır Kapılarında Rekor Yoğunluk

Edirne Sınır Kapılarında Rekor Yoğunluk
14.07.2025 19:32
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Vali Sezer, 13 Temmuz'da tüm zamanların yolcu ve araç giriş rekorunun kırıldığını açıkladı.

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, 22 Haziran itibariyle tatillerini geçirmek üzere ana vatana gelen gurbetçilerin yoğunluk oluşturduğu Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan dört sınır kapısında, 13 Temmuz'da tüm zamanların yolcu ve araç giriş rekoru kırıldığını söyledi. Sezer, "Bu sene tüm zamanların rekorunu 13 Temmuz'da kırdık. Tüm kapılardan 62 bin 263 yolcu ve 14 bin 730 araç girişi oldu. Şu ana kadar tek günde girilen araç ve yolcu sayısı bakımından tüm zamanların rekoru kırılmış durumda" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında, kentteki kolluk birimleri temsilcileri ve kaymakamların katılımıyla haziran ayı asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Edirne Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Vali Sezer, kentteki asayiş olayları ve sınır kapılarındaki yoğunlukla ilgili bilgi verdi. Sezer'e toplantıda İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erdem Karaman, Enez Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Yunus Can Efe, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık eşlik etti.

'TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDIK'

Edirne'deki dört kara gümrük kapısında, 22 Haziran itibariyle gurbetçi yoğunluğunun başladığını söyleyen Vali Sezer, "Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden ve şehirlerinden ülkemize doğru vatan hasretini dindirmek üzere geliyorlar. 22 Haziran'da başlayan bir gurbetçi sezonu dediğimiz sezonumuz var. Bu sene de bir hafta gecikmeli olarak yine aynı yoğunlukta devam ediyor. 22 Haziran'da başlayıp dün itibariyle gelinen rakamları burada paylaşmak istiyorum. 162 bin 50 araç girişi oldu. Günlük ortalama 7 bin 366 araç girişi söz konusu. Yolcu girişinde de 632 bin 744 yolcu girişi söz konusu. Geçen yıl 14 Temmuz'un rekorunu bu sene tüm zamanların rekorunu 13 Temmuz'da kırdık. Tüm kapılardan 62 bin 263 yolcu ve 14 bin 730 araç girişi oldu. Şu ana kadar tek günde girilen araç ve yolcu sayısı bakımından tüm zamanların rekoru kırılmış durumda dedi.

'6 AYDA 5 MİLYON 748 BİN 166 YOLCU GİRİŞ VE ÇIKIŞ YAPTI'

Gurbetçilerin Avrupa'ya dönüşü için de her türlü tedbiri aldıklarını dile getiren Sezer, "Dönüş için hazırlıklarımız devam ediyor. Özellikle dönüşte de en kısa sürede, beklemeden vatandaşlarımız geçsinler diye de hem İpsala Gümrük Kapısı'ndaki ilave peronlar bitti, mobil peronlar koyduk oraya. Şimdi Hamzabeyli gümrük kapımızda da ilave peronlar koymaya devam edeceğiz. Orada da yine planladığımız şekilde mobil peronların yapımı devam ediyor. 6 aylık dönemde kapılarımızdaki 2 milyon 310 bin 301 araç, 5 milyon 748 bin 166 yolcu 2025 yılının ilk altı aylık döneminde kapılarımızdan giriş ve çıkış yapmış durumdalar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne Sınır Kapılarında Rekor Yoğunluk - Son Dakika

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