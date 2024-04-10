Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhtiyaç Sahibi Çocuklara Bayramlık Kıyafet Hediye Etti - Son Dakika
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Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhtiyaç Sahibi Çocuklara Bayramlık Kıyafet Hediye Etti

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhtiyaç Sahibi Çocuklara Bayramlık Kıyafet Hediye Etti

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet hediye etti. Ramazan ayında gıda yardımında bulunan vakıf, bayramda da çocukların yüzünü güldürdü. Keşan'da düzenlenen bayramlaşma törenine ise çeşitli siyasi ve kurumsal temsilciler katıldı.

10.04.2024 13:29
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Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet hediye edildi.

Valilikten yapılan açıklama, Edirne ve Kırklareli'nde ata yadigarı eserlerin restorasyon ve onarımını yaparak, gelecek nesillere taşınmasına vesile olan Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ihtiyaç sahibi ailelere de yıl boyu destek olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunduklarını, bayramda ise bayramlık kıyafetle çocukların yüzünü güldürdüklerini ifade etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla 400 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildiği belirten Saraç, "Geçmişten günümüze kadar uzanan yardımlaşma ve dayanışma geleneğimizin bir yansıması olarak gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı etkinlikle öksüz, yetim ve muhtaç çocukların bayrama sevinç ve umutla girmelerini sağlama amacındayız." ifadelerini kullandı.

Keşan'da bayramlaşma töreni

Kaymakam Cemalettin Yılmaz, Keşan Öğretmenevinde düzenlenen törene katılanların bayramını kutladı.

Yılmaz, yaptığı konuşmada, milli birlik, kardeşlik ve dostluk duygularının pekiştiği sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olduğu, Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

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