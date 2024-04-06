Edirne Valiliği, Batı Trakya\'da İskeçe ilinde iftar organizasyonu düzenledi

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Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Platformunca Türklerin yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya'daki İskeçe iline bağlı Dinkler (Filia) köyünde iftar organizasyonu gerçekleştirildi.

Türkiye'den gelenleri iftarın verileceği köy camisi avlusunda çocuklar coşkuyla karşıladı.

Program, Dünya Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması Birincisi ve İstanbul Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Cami İmam Hatibi Alpcan Çelik'in Kur'an tilavetiyle başladı.

Daha sonra Edirne Selimiye Cami İmam Hatibi Hüseyin Özpınar ve Edirne Eski Cami İmam Hatibi Veli Öztürk'ün akşam ezanı okumasıyla oruçlar açıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve anavatandan selamlar getirdiğini belirtti.

Ramazanın sevgi ve muhabbet atmosferi yarattığını ifade eden Sezer, "Bu güzel atmosferde bütün kardeşlerimizi bir araya getirme gayretindeyiz. Edirne Balkan Şehirleri İş Birliği Platformu olarak dokuzuncu iftarımızı gerçekleştiriyoruz. Bulgaristan'da, Makedonya'da, Batı Trakya'da, Edirne'de din kardeşlerimizi, soydaşlarımızı bir araya getirdik. Allah'a binlerce hamdolsun." dedi.

Sezer, iftara katılanlara ve hazırlıklara destek veren Dinkler köyü gençlerine teşekkür etti.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal da ramazan aylarının iyilik ve sevgi ayları olduğunu belirterek, bu birlikteliği yaşatan Edirne Valisi Sezer'e teşekkürlerini iletti.

İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa da milli ve manevi değerleri ayakta tutmak için düzenlenen etkinliklerin çok kıymetli olduğuna vurgu yaptı.

İftar organizasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verdi. Konserde Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da ilahi söyledi.

İftar programında Sezer'in talimatıyla kurulan Edirne Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Edirne Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan semazen grubu gösterilerini sundu.

Yaklaşık 2 bin kişilik iftar programına çok sayıda soydaşın yanı sıra Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif katıldı.