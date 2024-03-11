Edirne Valisi Yunus Sezer, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sezer mesajında, devletin ve milletin bağımsızlığının, Türk milletinin onurlu mücadelesinin sembolü olan İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 103. yıl dönümünün kutlandığını belirtti.
Türk halkının 7'den 70'e her ferdiyle topyekün zor şartlar altında bir karış toprağını vermemek için destansı bir mücadele verirken, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un da Türk milletinin, cesaretini ve milli mücadele ruhunu İstiklal Marşı'nı yazarak tüm dünyaya anlattığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:
"Milli marşlar, milletlerin birliğini sağlayan ve yaşatan temel öğelerdendir. İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini ölümsüzleştiren, ortak düşünce ve değerlerde buluşturan eşsiz bir eserdir. Bundan dolayıdır ki, İstiklal Marşı'nı şair, mütefekkir ve vatansever kimliğiyle yazan Mehmet Akif, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın' derken verilen mücadelenin büyüklüğünü ve zorluğunu ifade etmiştir. Bu düşüncelerle, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal kahramanlarımızı bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin son toplantı töreninde konuştu ve meclis üyelerinden helallik istedi.
Türkiye Diyanet Vakfı, Kenya'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ve Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapmaya devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla yapılan faaliyetler kapsamında Nairobi'deki Kibera mahallesinde yaşayanlara gıda paketleri dağıtıldı. Ayrıca, bölgedeki Line Sabah Camisi'nde su kuyusu açıldı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. TDV heyeti ayrıca yetimhaneyi ziyaret ederek çocuklara balon ve şeker dağıttı.
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybederek 9.131,82 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Tekstil deri en çok kazandıran sektör olurken, iletişim en çok gerileyen sektör oldu. Analistler, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya negatif seyirle başlandığını belirtti.
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