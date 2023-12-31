Edirne Valisi Yunus Sezer, yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret ederek, iyi yıllar diledi.

Vali Sezer, nöbet tutan itfaiye, polis, jandarma, AFAD personeli ile hudut birliği askerlerini ziyaret etti.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda da gümrük personeli ile sınır kapısından çıkış yapan yolcuların yeni yıllarını kutlayan Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılbaşının huzur içinde geçmesi gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Emniyet, jandarma ve sahil güvenliğe bağlı 1213 personelin görev başında olduğunu ifade eden Sezer, "Yeni yılın huzur getirmesini, sağlık getirmesini diliyorum." dedi.

Vali Sezer ayrıca, çocuk sitesi, huzurevi, hastane ziyaretlerinde bulundu.

Sezer'e ziyaretlerinde Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Batuhan Ciğerci, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da eşlik etti.