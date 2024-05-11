Edirne ve Kırklareli'nde 70'ten fazla vakıf eseri restore edildi - Son Dakika
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Edirne ve Kırklareli'nde 70'ten fazla vakıf eseri restore edildi

Edirne ve Kırklareli\'nde 70\'ten fazla vakıf eseri restore edildi

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Osmanlı'ya 100 yıla yakın başkentlik yapmış Edirne ve Kırklareli'nde, 20 yılda 70'ten fazla vakıf eserinin restorasyonunu tamamlayarak gelecek kuşaklara aktardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, cami, hamam, türbe, çeşme ve çarşılar gibi kültürel ve turistik değeri bulunan eserler restore edildi. Restorasyon çalışmaları aralıksız devam ederken, Selimiye Camisi, Uzunköprü Muradiye Camisi ve Keşan Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nde çalışmalar devam etmektedir.

11.05.2024 12:15
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Osmanlı'ya 100 yıla yakın başkentlik yapmış Edirne ve Kırklareli'nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü 20 yılda 70'ten fazla vakıf eserinin restorasyonu tamamlayarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2002 yılından bu yana sorumluluk sahasındaki pek çok kültür hazinesini restore etti, pek çok eseri yeniden ayağa kaldırdı.

Ata miraslarının korunarak geleceğe taşınması amacıyla yapılan çalışmalarda kültürel ve turistik değeri bulunan cami, hamam, türbe, çeşme ve çarşılar restore edildi.

"70'ten fazla eserin restorasyon çalışmasını tamamladık"

Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, AA muhabirine, Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış Edirne'de, başta Mimar Sinan'ın gözbebeği Selimiye Camisi olmak üzere birçok vakıf eserinin yer aldığını belirtti.

Erken dönem Osmanlı eserlerinin yanında klasik dönem Osmanlı mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'ni bünyesinde barındıran önemli vakıf eserlerinin bulunduğunu ifade eden Saraç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce eserlerin onarım ve ihya çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Bölgede 70'ten fazla kültürel eserin restorasyon çalışmalarını tamamladıklarını vurgulayan Saraç, "Bu kapsamda son 20 yılda bölge müdürlüğümüzün sorumluluk alanı olan Edirne ve Kırklareli'nde Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı, Enez Fatih Camisi, Saatli Medrese Hasan Sezai Dergahı Kırklareli'nde Hızırbey Cami gibi örnek gösterebileceğimiz 70'ten fazla eserin restorasyon çalışmasını tamamladık. Şuan Selimiye Camisi, Uzunköprü Muradiye Camisi ve Keşan Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nde restorasyon çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

Vakıf eserlerinin geleceğe aktarılması noktasında restorasyon çalışmalarının önemine değinen Saraç, tüm ihya ve onarım çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü anlattı.

Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor

Saraç, Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan caminin kapsamlı restorasyonuna 2021 yılının sonlarında başlandığını hatırlatan Saraç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Camimizin geleceğe güvenle taşınması için yapılan çalışmalar, yapının içinde ve dışında eş zamanlı sürüyor. Cami içinde geçici bir ibadet alanı oluşturmuştuk, burada vatandaşlarımız ibadetlerini yapabiliyor. Tüm eserlerde oluğu gibi akademisyenlerden kurulu bilim heyetiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız gelecek kuşaklara camimizi sağlıklı bir şekilde aktarmak."

Uzunköprü Muradiye Camisi ve Keşan Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nde de restorasyon çalışmalarının sürdüğünü aktaran Saraç, yapıların her noktasını titizlikle inceledikten sonra gerekli müdahaleleri aslına uygun şekilde gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Restoresi tamamlanan eserlerden bazıları

İhyası tamamlanan önemli eserlerin başında "Enez Ayasofyası" olarak bilinen Enez Ayasofya Cami-i Şerifi bulunuyor. Fatih Sultan Mehmet'in 1456'da Enez'i fethetmesi sonrası mihrap, minber ve minare eklenmesiyle camiye dönüştürülen 12. yüzyıla ait yapı, 2016-2021 arasındaki çalışmalarla restore edilip ibadete açıldı.

Kentin önemli kültürel eserlerinden Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı da restore edildi.

Fatih Sultan Mehmet'in eğitim gördüğü Saatli Medrese, Hacılar Ezanı Namazgah ve Çeşmesi, Kadı Bedrettin Camisi, Defterdar Mustafa Paşa Camisi ve Hasan Sezai Dergahı, Kırklareli Hızırbey Camisi restore edilen diğer önemli vakıf eserleri arasında bulunuyor.

Kaynak: AA

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