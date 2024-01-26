Edirneli Hakem Yankaya'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

EDİRNE - Süper Lig VAR hakemlerinden Özgür Yankaya'nın vefat eden babası İsmail Yankaya, Edirne'de düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 72 yaşındaki Yankaya için Eski Cami'de tören düzenlendi. Özgür Yankaya, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.

Törene, Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Yankaya ailesi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Süper Lig hakemleri Ali Şansalan ve Atilla Karaoğlan katıldı.

Yankaya'nın cenazesi cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.