Edremit\'te kurtuluşun 104\'üncü yılı törenlerle kutlandı

(BALIKESİR) - Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı, Cumhuriyet Meydanı ve Menderes Bulvarı'nda düzenlenen törenlerle kutlandı.

Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı ve Menderes Bulvarı'nda kutlama törenleri düzenlendi.

İlk tören, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene; Edremit Kaymakamı Zafer Engin, 19. Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Medet Akcan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, askeri erkan, gaziler, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, dernek ve oda temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK SUNULDU

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Edremit Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Başkan Ertaş gerçekleştirdi.

Kurtuluşun 104'üncü yılını büyük bir gurur ve minnetle kutladıklarını belirten Başkan Ertaş, 9 Eylül 1922'nin Edremit için taşıdığı tarihsel öneme dikkati çekti. Ertaş, "Bugün, Edremit'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını büyük bir gurur, coşku ve minnet duygusuyla kutlamak için bir aradayız. 9 Eylül 1922, Edremit'in 797 gün süren işgalin ardından özgürlüğüne kavuştuğu, bağımsızlık mücadelemizin zaferle taçlandığı gündür. Bugün bizim için yalnızca bir kurtuluş yıl dönümü değil; özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın ve vatan sevgimizin simgesidir" diye konuştu.

"EDREMİT'İN ADI KURTULUŞ MÜCADELESİNDE ALTIN HARFLERLE YAZILMIŞTIR"

Kurtuluş Savaşı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletin inancı ve kararlılığıyla kazanıldığını vurgulayan Başkan Ertaş, Edremit'in bu mücadeledeki önemli rolüne dikkati çekti. Ertaş, "Bu destansı mücadelede Edremit'in de çok önemli bir yeri vardır. Kuvayimilliye kahramanımız Şehit Kaymakam Köprülü Hamdibey, Edremit halkının bağımsızlık mücadelesinin en önemli simgelerinden biridir. Hamdibey ve onunla birlikte mücadele eden kahramanlarımız, işgale boyun eğmemiş; vatan ve özgürlük uğruna canlarını ortaya koymuşlardır" ifadelerini kullandı.

Hamdibey ve tüm kurtuluş kahramanlarının gelecek kuşaklara önemli bir miras bıraktığını belirten Ertaş, "Onların bize bıraktığı en büyük miras; bağımsızlık, vatan sevgisi ve gerektiğinde bu değerler uğruna mücadele etme kararlılığıdır" dedi.

"CUMHURİYETİMİZE VE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Konuşmasında Cumhuriyet ve demokrasi vurgusu da yapan Ertaş, "Bugün bizlere düşen görev, onların bizlere bıraktığı bu güzel vatanı daha ileriye taşımaktır. Cumhuriyetimize, demokrasimize, özgürlüğümüze ve birlikte yaşama kültürümüze sahip çıkmak; çocuklarımıza daha güzel, daha adil ve daha huzurlu bir gelecek bırakmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Edremit Belediyesi olarak kentin tarihine, kültürüne ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkarak çalışmaya devam edeceklerini belirten Ertaş, "Çünkü biz biliyoruz ki, bir kenti güçlü yapan yalnızca yolları ve binaları değil; geçmişine sahip çıkan, geleceğine umutla bakan insanlarıdır" ifadelerini kullandı.

Ertaş, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehit Kaymakam Hamdibey olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak, gazilere teşekkür etti.

HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından kutlamalar Menderes Bulvarı'nda devam etti. Edremit Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin sergilediği gösteri yoğun ilgi gördü. Gösterinin sonunda efeler tarafından Türk bayrağı, Edremit Kaymakamı Zafer Engin'e takdim edildi. Kutlamaların geleneksel geçit töreni bölümünde ise askeri birlikler, Edremit gazileri, siyasi partiler, mahalle muhtarları, dernekler, odalar, sivil toplum kuruluşları ve Edremit Belediyesi kortej halinde yer aldı. Araçlarla ve yürüyerek gerçekleştirilen geçit töreninde kortejde yer alan gruplar, Menderes Bulvarı boyunca vatandaşları selamladı. Edremitliler de Türk bayraklarıyla korteje eşlik ederek kurtuluş coşkusunu hep birlikte yaşadı.