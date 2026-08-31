Efeler’de gençlik ve izcilik için iş birliği protokolü - Son Dakika
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Efeler’de gençlik ve izcilik için iş birliği protokolü

Efeler’de gençlik ve izcilik için iş birliği protokolü
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Efeler Belediyesi ile Kamp Ateşi İzcilik Spor Kulübü arasında imzalanan protokolle çocuk ve gençler; izcilik, doğa eğitimi, afet farkındalığı ve sosyal sorumluluk alanlarında desteklenecek.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi ile Kamp Ateşi İzcilik Spor Kulübü, ilçede yaşayan çocuk ve gençlerin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla iş birliği protokolüne imza attı.

Efeler Belediyesi ile Kamp Ateşi İzcilik Spor Kulübü arasında imzalanan protokol kapsamında izcilik faaliyetlerinden doğa eğitimlerine, afet farkındalığından sosyal sorumluluk projelerine kadar pek çok alanda ortak çalışmalar yürütülecek.

GENÇLER DOĞAYLA BULUŞACAK, AFET FARKINDALIĞI ARTACAK

Protokol ile 7 yaş ve üzerindeki bireylere yönelik izcilik kampları, doğa yürüyüşleri, çevre koruma etkinlikleri ve fidan dikim organizasyonları planlanıyor. Ayrıca gençlere ilk yardım, temel sağlık bilgileri, liderlik ve karakter gelişimi gibi konularda eğitimler verilirken; olası acil durumlara karşı afet bilincini artıracak uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilecek. İş birliği kapsamında ihtiyaç sahibi çocukların faaliyetlere katılımına da özel imkanlar tanınacak.

TESİS VE ULAŞIM DESTEĞİ EFELER BELEDİYESİ TARAFINDAN SAĞLANACAK

Protokol uyarınca Efeler Belediyesi, bünyesindeki tesis, eğitim ve kamp alanlarını kulübün kullanımına sunacak; imkanlar dahilinde ulaşım, lojistik ve malzeme desteği sağlayacak. Faaliyetlerin sahada etkin ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla iki kurum temsilcilerinden oluşan bir Ortak Koordinasyon Kurulu kurulacak. Kurul, yıllık çalışma planlarını hazırlayarak tesis ve saha kullanımlarını koordine edecek.

ÇOCUK KORUMA VE GÜVENLİK ÖN PLANDA TUTULACAK

Protokolde, tüm etkinliklerde çocuk hakları ve güvenliği esas alınacak. Yaz ve kış kampları başta olmak üzere tüm organizasyonlarda sağlık ve emniyet tedbirleri en üst düzeyde planlanacak.

Kaynak: ANKA

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