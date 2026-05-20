EFES-2026 Tatbikatı Başladı

20.05.2026 11:37
MSB, EFES-2026 tatbikatına 50 ülkeden 10 binden fazla personelin katıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından olan EFES-2026'ya milli unsurlarımız ile 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personel katılmaktadır." bilgisini paylaştı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Seferihisar'daki Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), ülkenin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetlerine kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Aktürk, "Bıraktığımız hafta içerisinde, 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir." ifadesini kullandı.

Aktürk, hudutlarda yoğun ve etkin tedbirler alındığına dikkati çekerek, "Son bir hafta içerisinde yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 218 şahıs yakalanmış, 976 şahıs ise sınırı geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçiş teşebbüsünde bulunurken yakalananların sayısı 3 bin 162'ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 30 bin 170'e ulaşmıştır." bilgisini paylaştı.

EFES-2026 Tatbikatı

TSK'nın, dost ve müttefik ülkelerle müşterek çalışabilirlik seviyesini artırmak, koordinasyon kabiliyetlerini geliştirmek ve bölgesel güvenliğe katkı sağlamak amacıyla tatbikat faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü belirten Aktürk, EFES-2026 Tatbikatına ilişkin de bilgi verdi.

Tuğamiral Aktürk, EFES-2026 Tatbikatının Türkiye ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından olan EFES-2026'ya milli unsurlarımız ile birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personel katılmaktadır. EFES-2026 Tatbikatı'nın maksadı, birleşik ve müşterek harekatta; planlama, koordinasyon ve icra konusunda birlikte çalışabilirliği geliştirmek, komuta-kontrol usullerini, elektronik harp taktik ve tekniklerini denemek, katılımcı ülkelerin envanterindeki harp silah ve araçlarının müşterek kullanılma usullerini uygulamak, lojistik desteğin planlama ve icra esaslarını geliştirmek, ortak siber güvenlik anlayışı oluşturmak, asimetrik tehditlere karşı koyma ve hibrit harekat icra etme kabiliyetlerini artırmaktır. EFES Tatbikatında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yüksek teknoloji ürünü silah sistemlerimiz de başarıyla kullanılmaktadır."

TSK'nın envanterinde bulunan silah sistemlerinin büyük çoğunluğunun EFES-2026 Tatbikatı'nda kullanıldığını hatırlatan Aktürk, "Envantere alınması planlanan; Taşınabilir Elektronik Taarruz (MİLKAR-A) Sistemi, ALKA Lazer Silah Sistemi, MAGAS-E, TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, GÖKBERK Lazer Silah Sistemi ve Kamikaze Sürü Dron gibi muhtelif silah ve sistemler EFES-2026 Tatbikatı'nda ilk defa kullanılmaktadır. Bu tatbikatta, daha önceki EFES tatbikatlardan farklı olarak; Ağ-Kara ???????? Harekat Yönetim Sistemi, Askeri Karar Verme Sürecinde yapay zeka destekli analiz uygulaması kullanılmıştır." bilgisini paylaştı.

Eğitim ve tatbikat faaliyetleri

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın yürüttüğü eğitim ve tatbikat faaliyetlerine ilişkin de bilgi verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 18-22 Mayıs arasında "Türkiye-KKTC Doğal Afetler Arama Kurtarma Tatbikatı"nın düzenlendiğini belirten Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"11-29 Mayıs tarih aralığında, Hollanda'da Teknik Birlikte Çalışabilirlik, Sırbistan'da NATO-Sırbistan, İtalya'da Italian Minex, Tunus'ta Tunus Deniz, Romanya'da OPEX (Operational Experimentation Exercise) tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır. 4-14 Haziran tarihleri arasında Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de Denizkurdu-II Tatbikatı'nın icra edilmesi planlanmaktadır. İtalya Deniz Kuvvetlerine ait Alpino tarafından 18-21 Mayıs tarihleri arasında Antalya'ya liman ziyareti gerçekleştirilmekte, 23 Mayıs-20 Ağustos tarihleri arasında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1'de (SNMG-1) görevli TCG Oruçreis gemimiz, 30-31 Mayıs'ta Rota/İspanya'ya, Italian Minex Tatbikatı'na katılan TCG Amasra mayın avlama gemimiz 24 Mayıs'ta Augusta/İtalya'ya, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nde (UNIFIL) görevli Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait Sangram 26-30 Mayıs tarihleri arasında Mersin'e, liman ziyaretleri yapacaktır."

Aktürk, ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca yarın NATO bünyesinde Polonya hava sahasında icra edilecek, "Dinamik Hedefleme Görevi"ne tanker ve Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçakları ve uzay temelli istihbarat desteğiyle (GÖKTÜRK-1) katılım sağlanacağını bildirdi.

Bölgesel ve küresel barışa katkılar

TSK'nın, uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında, geniş bir coğrafyada barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam ettiğini belirten Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, bugün ve yarın EFES-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetine katılacağını söyledi.

Tuğamiral Aktürk, Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan "Küresel Sumud Filosu"na, uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirildiğini ifade etti.

İsrail'in, alıkonulan vatandaşlarla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakması gerektiğini vurgulayan Aktürk, "Gazze'de yaşanan bu insani trajedinin ve İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini yineliyoruz. Ayrıca, İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecinde tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasının önemini ve bu yöndeki çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. İsrail ve Lübnan arasında 45 gün süre ile uzatılan ateşkes kararını da memnuniyetle karşılıyor, İsrail'in ateşkes ruhuna uygun davranması gerekliliğini yineliyoruz."

Savunma sanayi

Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayinin sunduğu imkanlarla savunma kabiliyetlerini modernize etmeyi sürdüren TSK'nın, ileri teknoloji donanımı ve caydırıcı gücünü daha da artırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda, "TAYFUN Blok-2 Füzesi ilk kez olmak üzere, Fırtına-2 obüsü, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ile Milli Piyade Tüfeğinin (MPT-76)" muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını belirten Aktürk, "Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE) tarafından hafta içerisinde, muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmış, yerli ve milli olarak geliştirilen Milli Deniz Topu Denizhan'ın üretimi tamamlanan 7'ncisi, atışlı kabul testlerini başarıyla tamamlayarak MİLGEM Projesinin 10'uncu gemisine monte edilmek üzere teslim edilmiştir." dedi.

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Kahramanım Mehmetçik ve Vatan" konulu resim yarışmasına başvurular 25 Mayıs'a kadar devam edeceğini hatırlattı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

