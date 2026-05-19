Efes Selçuk'ta Gençlik Programı: Başkan Sengel'den Umut Mesajı

19.05.2026 10:06  Güncelleme: 11:18
Efes Selçuk Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlerle bir araya geldi. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, gençlerin taleplerini dinleyerek umutlu olduğunu vurguladı ve yaz festivalinin müjdesini verdi.

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Programı düzenledi. Programda gençlerle bir araya gelen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Gençler ne yapması gerektiğini ve güzel yarınlara nasıl ulaşacağımızı bilir. Sadece gençlere değil, bu ülkede yaşayan herkese ilişkin umutluyum. Çünkü bu ülkenin siz gençlere ihtiyacı var" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Programı etkinlikleri, gençleri Ahmet Ferahlı Parkı'nda bir araya getirdi.

Program kapsamında "Two Woman" grubu, sahne aldı. Müzik dinletisinin ardından düzenlenen açık mikrofon söyleşisinde Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, gençlerle bir araya gelerek onların hayallerini, taleplerini ve geleceğe dair düşüncelerini dinledi. Söyleşide Başkan Sengel, gençlerden gelen soruları da yanıtladı.

Açık mikrofon etkinliğinde konuşan gençler, eğitimden sanata, kariyer planlarından yaşadıkları kentle ilgili beklentilerine kadar birçok konuda düşüncelerini paylaştı.

19 Mayıs'ın yalnızca belirli bir yaş grubuna değil, ülkenin geleceğine sahip çıkan herkese hitap ettiğini vurgulayan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ı gençlere ithaf ederken aslında sadece belli bir yaş aralığından bahsetmiyordu. Kendini genç hisseden, bu ülkenin geleceğine sahip çıkan herkesi işaret ediyordu. Bu nedenle burada bulunan, ülkesinin yarınlarını düşünen herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Umuyorum ki bütün hayallerinize ulaşabileceğiniz yarınlar sizlerin olur" dedi.

"GENÇLERİ ANLAYAN BİR EKİPLE ÇALIŞIYORUZ"

Efes Selçuk Belediyesi'nin gençlere yönelik çalışmalarına da değinen Başkan Sengel, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda aktif olmasını önemsediklerini belirterek; "Gençlerin ruhundan anlayan bir ekiple çalışıyoruz. Spor, halk oyunları, modern dans, müzik ve bando gibi kurslara gençlerimizin katılımı bizim için çok değerli. Ferahlı Cafe'yi de gençlerimiz için hayata geçirdik. Yaptığımız her işte gençleri ön planda tuttuk" diye konuştu.

Gençlerin festival taleplerini de değerlendiren Başkan Sengel, Pamucak'ta bu yaz büyük bir organizasyona hazırlanıldığının müjdesini verdi. Başkan Sengel, "2019 yılından bu yana tüm zorluklara rağmen Pamucak'ta festivaller düzenledik. Geçtiğimiz yıl birçok yerde festivaller yasaklanmıştı. Ancak bu yıl çok kapsamlı bir festival gerçekleştireceğiz. 'Camp Station' adıyla düzenlenecek festivalde birçok sanatçı, etkinlik alanı ve parkuru yer alacak" dedi.

GENÇLERDEN UMUTLUYUM

Türkiye'nin geleceğinin gençlerin ellerinde olduğunu vurgulayan Başkan Sengel; "Gençlere ilişkin hiçbir zaman umutsuz olmadım. 'Bütün ümidim gençliktedir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kendine lider edinmiş bir yurttaş olarak şunu söyleyebilirim; gençler ne yapması gerektiğini ve güzel yarınlara nasıl ulaşacağımızı bilir. Sadece gençlere değil, bu ülkede yaşayan herkese ilişkin umutluyum. Çünkü bu ülkenin siz gençlere ihtiyacı var" diye konuştu.

Gençlerin kültür ve gençlik merkezi taleplerini yerine getirmek için çalışmalarının olduğunun altını çizen Başkan Sengel; "THK Üniversitesi Efes Meslek Yüksekokulu'nun binası Efes Selçuk Belediyesi'ne teslim edilecek. Bu binayı yöneticilerimiz ve meclis üyelerimizle birlikte değerlendireceğiz ancak ilk düşüncemiz bu binayı Türkan Saylan Gençlik Merkezi olarak gençlerin kullanımına sunmak" dedi.

Açık mikrofon söyleşisinin ardından Ahmet Ferahlı Parkı'nda müzik dinletisi düzenlendi.

Kaynak: ANKA

