Efes Selçuk'ta 8 Mart Yürüyüşü... Başkan Sengel: "Biz Kadınlar Eşit Şartlara Sahip Olana Kadar Sesimizi Yükseltmeye Devam Edeceğiz"

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi ile Efes Selçuk Kadın Platformu iş birliğinde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınlar, Efes Selçuk Belediyesi Kadın Bando Takımı eşliğinde yürüdü. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Yanınızdakine sahip çıktığınız sürece kadınlar bu dünyayı değiştirebilir. Biz kadınlar eşit şartlara sahip olana kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

Efes Selçuk'ta 8 Mart dolayısıyla İstasyon Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe Başkan Sengel, CHP İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, belediye meclis üyeleri, sendika temsilcileri ve çok sayıda ilçeli kadın katıldı. Ferahlı Parkı'nda son bulan yürüyüşün ardından katılımcılar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım ve yaşamını yitiren tüm kadınların anısına saygı duruşunda bulundu.

"Kadınların özgür olmadığı bir toplum gerçekten özgür olamaz"

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Efes Selçuk Kadın Platformu adına Ayşe Kaçer bir konuşma yaptı. Kadınların yüz yıllardır sürdürdüğü özgürlük, eşitlik ve adalet mücadelesinin önemine dikkati çeken Kaçer; "Kadınlar olarak hayatın her alanında varız. Evde, işte, sokakta, tarlada, fabrikada, okulda… Ancak ne yazık ki hala eşitsizlik, şiddet ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyoruz. Bu yüzden 8 Mart aynı zamanda sesimizi daha güçlü çıkardığımız bir gündür. Kadınların özgür olmadığı bir toplum gerçekten özgür olamaz. Kadınların eşit olmadığı bir yerde adaletten söz edilemez. Mücadelemiz sadece kadınlar için değil, daha adil ve daha demokratik bir toplum içindir. Kadınlar susmayacak, geri adım atmayacak ve haklarından vazgeçmeyecek. Birbirimizin sesini duyarak ve elini tutarak bu mücadeleyi büyüteceğiz. Dayanışmamız en büyük gücümüzdür" ifadelerini kullandı.

"Güçlü kadın, kadınlara sahip çıkan kadındır"

Ayşe Kaçer'in ardından konuşan Başkan Sengel, güçlü ve cesur kadın vurgusu yaptı. Sengel, "Bu ilçenin en cesur kadınları; komşusunun zulüm gördüğünü fark edip polise haber veren, iş arkadaşının istismara uğradığını gördüğünde sessiz kalmayan, çocuklarının ve öğrencilerinin şiddet altında olduğunu fark edip harekete geçen kadınlardır. Kadına gerçekten sahip çıkan kadınlardır. Güçlü kadın, kadınlara sahip çıkan kadındır" dedi.

"Kendi hakkını savunamayan kadınlar adına burada olan sizleri alkışlayın"

8 Mart'ın aynı zamanda bir düşünme ve farkındalık günü olduğunun altını çizen Sengel, "Efes Selçuk'ta kadınlar sokaklarda güvenle ve özgüvenle yürüyebiliyor. Bu çok kıymetli. 'Ben artık geri çekileyim' demeyen, üretmeye devam eden kadınlar var. Kadın bandomuzdaki kadınlar, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde tezgah açan üretici kadınlar alkışlanacak kadınlardır. Yaşına, cinsiyetine, hayatındaki zorluklara bakmadan emeği için mücadele eden kadınlar var bu ilçede. Onları alkışlayın. Kendi hakkını savunamayan kadınlar adına burada olan sizleri alkışlayın. Kadınların yöneticilikte, üretimde ve toplumsal yaşamda söz sahibi olduğu bir ilçe olduğu için Efes Selçuk'u alkışlayın" diye konuştu.

Efes Selçuk'ta kadınların birçok alanda sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Sengel, kentte kadınların yönetimden üretime kadar pek çok noktada aktif rol aldığını belirtti. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmelerin en çok kadınları etkilediğini dile getiren Başkan Sengel, savaşların ve şiddetin en ağır yükünü yine kadınların taşıdığını söyledi.

Konuşmasında dayanışmanın önemine vurgu yapan Sengel sözlerini, şöyle tamamladı:

"Yaşama ve birbirimizin yaşamına sahip çıkalım"

"Bir avukat olarak söylüyorum; bu ülkede istismar mağduru çocuklar, çalışmak isteyip çalışamayan, bankamatik kartı elinden alınan kadınlar var. Onlar için bugün söz verelim. Yanınızdakine sahip çıktığınız sürece kadınlar bu dünyayı değiştirebilir. Bugünü kutlamıyorum; kutlayacağımız günler elbet gelecek. Çünkü kadın yoksa demokrasi yoktur, özgürlük yoktur ve en önemlisi yaşam yoktur. Yaşama ve birbirimizin yaşamına sahip çıkalım. Biz kadınlar eşit şartlara sahip olana kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."

Sengel, Efes Selçuk'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve sendikaların kadın temsilcilerine de teşekkür etti.

Programın ardından Sengel, Kadın Emeği Pazarı'nı ve Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde kurulan Üretici Pazarı'nı ziyaret ederek kadın üreticilerle bir araya geldi.