Efes Selçuk'ta Altyapı Çalışmaları Öncesi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Efes Selçuk'ta Altyapı Çalışmaları Öncesi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Efes Selçuk\'ta Altyapı Çalışmaları Öncesi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Efes Selçuk'ta çarşı içerisinde başlayacak altyapı çalışmaları öncesinde çarşı esnafı ve bölgede ikamet eden vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çalışmaların önümüzdeki sezona kadar tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti.

16.08.2024 09:55  Güncelleme: 09:57
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(İZMİR) - Efes Selçuk'ta çarşı içerisinde başlayacak altyapı çalışmaları öncesinde çarşı esnafı ve bölgede ikamet eden vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Doğal gaz için ilk çalışma tarihine anketle karar verileceğini duyuran Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Önümüzdeki sezona hazır bir çarşı hedefliyoruz" dedi.

Bilgilendirme toplantısına, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Başkan Yardımcısı Cansu Bakıcıol, Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Okan Kamak, İZMİR GAZ yetkilisi Muhammed Zahid ŞEKER, Türk Telekom yetkilisi Mustafa Erovalı katıldı.

"Amaç mağduriyetin önüne geçmek"

Toplantının amacı ve süreç ile ilgili genel bir bilgilendirme yapan Başkan Ceritoğlu Sengel, "Bu toplantının amacı çarşı noktasında yapacağımız altyapı çalışmalarına ilişkin bütün iş ve işlemlerde koordinasyonu sağlayabilmek ve bilhassa Efes Selçuk'un can damarını oluşturan esnafların yoğunlukla olduğu, vatandaşlarımızın da ikamet ettiği çarşı merkezindeki işlemleri yerine getirirken esnafımızın mağdur olmasının önüne geçmektir" diye konuştu.

"Önümüzdeki sezona hazır bir çarşı hedefliyoruz"

Altyapı kurumları tarafından çarşıda gerçekleştirilecek çalışmaların uzun bir süreci kapsayacağı bilgisini veren Ceritoğlu Sengel, "Çarşıda mevcut zemin döşemesi belediyemiz tarafından kaldırılacak.  Altyapı kurumlarıyla yaptığımız görüşmelerde alanda bir bütün olarak çalışılmasına karar verildi. Yani çarşının mevcut zemin döşemesini kaldıracağız. Daha sonra öncelikle İZMİR GAZ sonra İZSU çalışacak. İZSU noktasında içme suyu hatlarının değişmesinin yanı sıra su sayaçları da dışarı alınacak. Gediz Elektrik gerekli gördüğü noktalarda tamiratlarını yapacak. En son Türk Telekom'un dahil olarak fiber internet için altyapı hattı döşemesinin ardından biz de üst kaplamamızı yapıp bu işlemi tamamlamayı planlıyoruz.  Sizlere çalışma sürecinin başlaması ile ilgili bir anket dağıtıldı.  İZMİR GAZ eğer Aralık ayında başlarsak rahat bir şekilde çalışmaların götürülebileceğini söyledi. Takdir edersiniz ki; yağışları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Biz önümüzdeki sezona tahmin ediyorum ki Nisan sonu, Mayıs başına uygun bir şekilde düzenlenmiş bir çarşı ile çıkmayı planlıyoruz" dedi.

"Abonelikleriniz çok değerli"

Çalışma sürecinin altyapı kurumlarının yanı sıra esnafı ve vatandaşları da kapsayan bir süreç olduğuna dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel, şöyle devam etti:

"İzmir Gaz girecek, döşemelerini gerçekleştirecek ancak burada sizin yükümlülükleriniz de çok kıymetli yani sizlerin de abonelik müracaatlarınızı yapmanız gerekiyor. Bütün sistemin çarkının dönmesi aslında herkesin mesuliyetini yerine getirebilmesi ile mümkün. İZMİR GAZ'A abonelikleriniz olduğu takdirde bu sistemi sekteye uğratmayacak demektir. Aksi takdirde bütün her şey bittikten sonra dönüp abone olmaya kalktığınızda tekrar kazı gibi durum ile karşı karşıya kalınır ama buna müsaade etmemiz mümkün olmaz. Çünkü para Efes Selçuk'un ve Efes Selçuk halkının. O anlamda sizinle bir araya gelmemiz çok ehemmiyet taşıyor. Ama aboneliklerinizin olması bizim için çok kıymetli."

Toplantıya katılan esnaf ve vatandaşlara dağıtılan anketlerin çalışmaların başlama süreci açısından önem taşıdığının altını çizen Belediye Başkan Yardımcısı Cansu Bakıcıol ise "İZMİR GAZ yetkilileri çalışmaların duraksama olmadan, hızlı bir şekilde ilerlemesi için Aralık ayında başlaması yönünde görüşlerini bildirdi. Biz belirlenen takvime göre söküm işlemine başlayacağız. Bu yüzden sizlerin fikirleri de bizim için oldukça önemli. Lienz Caddesi ile Namık Kemal Caddesi arasında, Abuhayat Caddesi ile Atatürk Caddesi arasında kalan kısımda bir çalışmamız olacak. Sizden ricamız özellikle İZMİR GAZ özelinde bir daha kazıların tekrarına sebebiyet vermemek adına her binadan mutlaka herkesin abonelik başvurularını bir an önce tamamlaması oldukça önemli" dedi.

Yapılan bilgilendirmenin ardından altyapı kurumlarının yetkilileri tarafından toplantıya katılan esnaf ve vatandaşların sorularını yanıtlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Efes Selçuk'ta Altyapı Çalışmaları Öncesi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Efes Selçuk'ta Altyapı Çalışmaları Öncesi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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