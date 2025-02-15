Efes Selçuk'ta Büyük Temizlik Seferberliği - Son Dakika
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Efes Selçuk'ta Büyük Temizlik Seferberliği

Efes Selçuk Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle kentte kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. 23 kişilik temizlik ekibi, sokakları temizleyerek çocuk oyun alanlarını hijyenik hale getiriyor.

15.02.2025 11:19  Güncelleme: 11:29
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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle kentte detaylı temizlik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 23 kişilik temizlik ekibi, Efes Selçuk Belediyesi temizlik emekçileri ile birlik ve dayanışmayla Efes Selçuk sokaklarını pırıl pırıl yaptı. Büyük bir özveriyle çalışan temizlik emekçileri, çocukların oyun alanları olan parklardaki çöpleri toplayarak oyun gruplarını basınçlı suyla temizledi. Çöplerin tamamı toplandıktan sonra yol süpürme araçları ile kapsamlı bir temizliğe başlandı. Süpürme işleminden sonra Zafer Mahallesi'nin Cadde ve sokakları basınçlı suyla yıkandı.

"Bizi yalnız bırakmıyorlar"

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, kentteki temizlik seferberliğine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Efes Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özkan Aracı, şunları söyledi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Efes Selçuk Belediyemize olan desteği her zaman olduğu gibi yine devam ediyor. Daha önce de yaptığımız iki sefer toplu temizlik faaliyetimizin bugün üçüncüsünü yapıyoruz. Daha önce Cumhuriyet Mahallesi bölgesinden başlamıştık. Şimdi ise Zafer Mahallesi lokasyonundan başlayacağız. 2 Nolu Kırıtaklar Sağlık Ocağı etrafından başlayıp Deniz Taylan Caddesi, Yüksel Özülkü Caddesi,  Radovis Caddesi ve ara sokakları olmak üzere toplu bir temizlik faaliyetleri yapacağız bugün. Kendi temizlik ekiplerimiz de dahil olmak üzere yaklaşık 40 personel ile çalışacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 3 vakumlu araç, 2 tane arazöz, 1 tane çöp taksi, bir de Efes Selçuk Belediyesi'nin çöp araçlarıyla birlikte toplu bir temizlik faaliyetimiz olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmıyorlar, bu konuda destek oluyorlar her zaman oldukları gibi. Arkadaşlarımla şimdi bölgeye çıkacağız temizlik faaliyetlerimize başlayacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Efes Selçuk'ta Büyük Temizlik Seferberliği - Son Dakika

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