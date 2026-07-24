Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel ve meclis üyeleri, CHP\'den istifa etti

(İZMİR)- Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve CHP'li meclis üyeleri partilerinden istifa etti. Söz konusu istifaların ardından Selçuk Belediye Meclisi'nde CHP'li meclis üyesi kalmadı.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve meclis üyeleri CHP Selçuk İlçe Başkanlığı'nda düzenledikleri basın toplantısında, CHP'den istifa etttiklerini duyurdu. Ceritoğlu Sengel, şunları söyledi:

"Bugün çok zor bir kararla karşısınızdayım. 2008 yılında bu kapıdan 27 yaşında, bu küçük ilçede bürosunu yeni açmış avukat ve genç bir kadın olarak girdiğim baba ocağımda önemli bir kararın aşamasında sizlerle birlikteyiz. Bugün bu açıklamayı yaparken belediye başkanı olarak benim ve tüm meclis üyelerimizin ne kadar büyük bir adım attığımızı gelecek yıllar ortaya çıkaracaktır.

2008 yılında, henüz 27 yaşında, olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldum. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye meclis üyesi seçildim ve Türkiye'nin en genç kadın belediye meclis üyelerinden biri olmanın gururunu yaşadım. 2019 yılına kadar yerelde ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği görevimi sürdürdüm. 2014 yılında partimiz Efes Selçuk'ta iktidarı kaybetti. Artık muhalefetteydik ve grup başkan vekilliği ve grup sözcülüğü görevini üstlendim. Bir kentin menfaati için bize düşen görev muhalefetse, onu da layığıyla yapacağız dedik ve yaptık. Çünkü siyaset bizim için hiçbir zaman makamların değil, memleket meselesinin adı oldu.

2019 yılında ise Efes Selçuk tarihinin en yüksek oyunu alarak, yol arkadaşlarımla birlikte partimizin bayrağını yeniden Efes Selçuk'ta dalgalandırmanın gururunu ve ilk kadın belediye başkanı olmanın haklı onuru yaşadık. Bu başarıyı ittifaka dahil olmadan Efes Selçuk halkının ittifakıyla kurduk. Halkın teveccühüne nail olduk.

2024 yılında belediye meclisinde bugüne kadarki en yüksek çoğunluğa ulaştık. Ardından belediyemizin gelirleri elimizden alındı, iktidar tarafından türlü türlü zorluklarla karşı karşıya bırakıldık. Ama hiçbir zaman geri adım atmadık. Örgütümüzle, meclis üyelerimizle, yol arkadaşlarımızla, halkımızın dayanışmasıyla omuz omuza verdik. Yerel yönetimlerin halka en yakın kurumlar olduğu bilinciyle hizmet üretmeye, çalışmaya ve mücadele etmeye devam ettik. Hep halkı dinledik esas aldık.

Tam da bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin birinci partisi olması ve belediyelerimizin başarısı, iktidar sahiplerini rahatsız etmiş olacak ki yargı bir sopa olarak kullanılmaya başlandı. Partimizin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu ile 19 Mart'ta başlayan süreçte birçok belediye başkanı mevkidaşım gözaltına alındı, tutuklandı.

Bu da yetmedi. 21 Mayıs'ta bir mutlak butlan kararı çıktı. Ben bir hukukçuyum. Hukuki değerlendirmeleri elbette hukuk yapacaktır. Ancak siyaseten bize söylenen şuydu: 'Biz bu partiyi sizden alıyoruz'. Biz ise mücadele etmeyi seçtik. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte mücadele ettik. Ancak bugün geldiğimiz noktada bir yol ayrımındayız.

Bizler, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte YENİ Parti çatısı altında mücadele etme kararı aldık. Öncelikle, baba ocağı bildiğim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozetini taktığım günden bu yana yanımda olan, yolumu açan, bana destek veren tüm yol arkadaşlarıma ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum; koltuk, makam ve mevki hırsına hiçbir zaman kapılmadığınız için. Teşekkür ediyorum; sokak sokak, ev ev, isim isim partimizin iktidarı için gece gündüz çalıştığınız için. Teşekkür ediyorum; kimi zaman evinizi, barkınızı, ailenizi geride bırakarak, gönlünüzü de emeğinizi de bu mücadeleye kattığınız için. Bugün bizim için bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Ben ve tüm belediye meclis üyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş bulunuyoruz. Bundan sonra yolumuz, her zaman olduğu gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in, demokrasinin, özgür geleceğin yoludur. Bundan sonra yolumuz, iktidar yoludur. Genel Başkanımızın dediği gibi; kimseyi geride bırakmadan, ayrılmadan ve ayrıştırmadan, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Çünkü bizim kavgamız kişilerle değil, memleket içindir. Bizim mücadelemiz makamlar için değil, iktidar içindir. Bu bir son değil yepyeni bir başlangıçtır. İktidara giden yolu hep birlikte yürüme yoludur."

Yaşanan bu istifa sürecinin ardından Selçuk Belediye Meclisi'nde CHP'li meclis üyesi kalmadı. Sengel ve beraberindeki meclis üyeleri daha sonra Selçuk Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtına giderek çelenk bıraktı.