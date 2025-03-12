Efes Selçuk'ta Deprem Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
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Efes Selçuk'ta Deprem Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi

Selçuk Efes Kent Konseyi ve Efes Selçuk Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, uzmanlar depremlere karşı alınması gereken önlemler ve zemin etüdünün önemi hakkında bilgi verdi. Afet bilincinin artırılması için yapılan çalışmalar ele alındı.

12.03.2025 12:52
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(İZMİR) - Selçuk Efes Kent Konseyi ve Efes Selçuk Belediyesi iş birliğiyle TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Efes Selçuk Deprem Farkındalık Etkinlikleri kapsamında uzmanların katılımı ile afet riskleri, korunma yolları ve atılması gereken adımlar üzerine konuşularak detaylı bilgi verildi.

Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen Deprem Farkındalık Etkinlikleri 6 Şubat Depremleri Fotoğraf Sergisi ile başladı. Etkinlikte açılış konuşması yapan İzmir İnşaat Mühendisleri Odası Efes Selçuk Temsilcisi İnşaat Mühendisi İsmail Payamcı, depreme karşı inşaat mühendisliği çalışmalarının önemini belirterek, "Benim meslektaşlarıma önerim zemin etüdünü en iyi bilen kişilere yaptırılması olacak. Çünkü depremlerde en büyük pay, zemin etüdünde yapılan hatalardan kaynaklanıyor" dedi.

"Afet ile ilgili yapacağımız daha çok çalışma var"

Efes Selçuk Belediyesi Afet İşleri Müdürü Özkan Aracı, afet bilincinin yerleşmesi için Efes Selçuk'ta yapılan ve yapılması gereken birçok çalışma olduğunun altını çizerek, "Afet İşleri Müdürlüğümüz 6 Şubat depreminden sonra çok daha hızlı bir şekilde reaksiyon aldı. Belediye başkanımızın talimatlarıyla ekiplerimizle afet bölgesindeki insanlarımızın yanında olmaya çalıştık. AKUT ile iş birliği yaparak Efes Selçuk'ta bir AKUT ekibi kuruldu. Efes Selçuk'ta afet ile ilgili yapacağımız daha birçok çalışma var" dedi.

"Depremlerin etkisi coğrafyaya göre değişir"

Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Güzel yaptığı konuşmada depremlerin coğrafi koşullara ve insan etkisine bağlı olarak farklı sonuçlar gösterdiğini belirterek, "7 şiddetindeki bir deprem Japonya'daki etkisiyle Türkiye'deki etkisi veya Pakistan'daki etkisi aynı değil. Aynı olmamasının nedeni afet haline dönüşen doğa olaylarına karşı aldığımız tedbirlerdir" dedi.

"Dirençsiz kentlerin maliyeti daha ağır"

Efes Selçuk Deprem Farkındalık Eğitimleri etkinliğinde bir sunum yapan İnşaat Mühendisi Selma Nalbantoğlu, yapı güvenliği, afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlere dair katılımcılara önemli bilgiler verdi. Dirençsiz kentlerde meydana gelen afetlerin maliyetinin ülke ekonomisi için de büyük bir yük olduğunu belirten Selma Nalbantoğlu, "Amacımız afet bilincini yükseltmek, afetin etkilerini azaltabilmek için afetten önce ve afetten sonra birbirimize yardımcı olabileceğimizi herkesin bilmesini sağlamaktır. Bize düşen bilgilenmek, yaygınlaştırmak ve süreci planlamaktır. Planlamayı kent konseylerimiz, meslek odalarımız, yerel yönetimler, AKUT gibi ülkemizin yüz akı sivil toplum örgütlerimiz ile yapacağız. Bir kentin depremden önce iyileştirilmesi, sağlam, yaşanabilir, güvenli hale getirilmesini ekonomik bedeli depremden sonra yapılacak her türlü çalışmanın onda biri kadardır" dedi.

Selçuk İzmir'e destek sağlayacak bir ilçe

AKUT Selçuk Ekibi Gönüllüsü İnşaat Mühendisi Serhat Özvan, Selçuk'un konum açısından çok değerli olduğunu belirterek "Olası büyük bir İzmir Depremi'nde İzmir'e güneyden destek verebilecek yegane ilçe Selçuk. Dört ulaşım yolunun tamamının bulunduğu tek ilçe. Selçuk'un ulaşım konularında İzmir'e destek verecek tek ilçe olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Deprem, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efes Selçuk'ta Deprem Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika

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