Efes Selçuk\'ta \'Meryem Ana\' Direnişi 3. Gününde... Başkan Sengel: Sayın Cumhurbaşkanımızdan Efes Selçuk\'un Geleceği İçin Randevu Talep Ediyorum

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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) – Efes Selçuk Belediyesi işletmesinde olan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınmasına karşı başlatılan direnişin 3. gününde Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Buradan Sayın Cumhurbaşkanımızdan Efes Selçuk halkı ve Efes Selçuk'un geleceği için randevu talep ediyorum. Bu durumu anlattığımda devlet aklının ve devlet vicdanının işleyeceğine olan inancımıza hala devam ediyoruz" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi işletmesinde olan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı belediye ve ilçedeki vatandaşlar tarafından başlatılan nöbet, 3. gününde devam ediyor.

Nöbetin 3. gününde açıklama yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

"Sayın Cumhurbaşkanını da bizi dinlemeye ve haklı davamızı kabul etmeye davet ediyoruz"

Sengel, şunları söyledi:

"Burada bütün emekçi arkadaşlarımız, İzmir'in çevre ilçelerinden gelmiş olan emekçiler ve aynı zamanda örgütler burada. Biz Meryem Ana ile ilgili olarak gelir kaybına uğramak istemiyoruz. Efes Selçuk Belediyesi'nin mevcut olan bu sistemle devam etmesini istiyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz. Nöbetimiz devam edecek. Biz hala Bakanlıktan ve yetkililerden cevap bekliyoruz. Daha öncesinde Sayın Binali Yıldırım'a da söylemiştim. 'Gerekirse Sayın Cumhurbaşkanımız ile de görüşebilirim demiştim. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu durumu izah ettiğimde o da eminim ki Efes Selçuk halkının bu mağduriyeti yaşamasını istemeyecektir diye kendisine de söylemiştim. Buradan tekrar ediyorum Sayın Cumhurbaşkanımızdan Efes Selçuk halkı ve Efes Selçuk'un geleceği için randevu talep ediyorum bu durumu anlattığımda devlet aklının ve devlet vicdanının işleyeceğine olan inancımıza hala devam ediyoruz. Bütün halkımızla buradayız. Sayın Cumhurbaşkanını da bizi dinlemeye ve haklı davamızı kabul etmeye davet ediyoruz."

"Gün geçtikçe azalmayacağız. Gün geçtikçe çoğalıyoruz"

Direnişlerinin her geçen gün daha da büyüdüğüne ve desteğin her gecen gün daha da arttığına dikkat çeken Sengel, şu ifadeleri kullandı:

"Eylemlerin her birinde ilk gününde kalabalık olur, ikinci gün bir düşüş olur, üçüncü gün daha da düşüş olur. Ama bizde tam tersini yaşıyoruz. İlk gün toplandık, nöbet çadırımızı kurduk, halk dahil oldu. Devam ediyoruz dedik çevre ilçeler dahil oldu. Hadi devam ediyoruz dedik çevredeki bütün emekçilerin hepsi geldi. Gün geçtikçe azalmayacağız. Gün geçtikçe çoğalıyoruz. Birleşe birleşe çoğalıyoruz. Devlet aklı ve vicdanının da bu çoğalışa, bu mücadeleye hak vereceğine inanıyoruz."