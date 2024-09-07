Efes Selçuk\'un 102. Kurtuluş Yılı Kutlamaları EFEST Başladı

Güncel

(İZMİR)- "Geçmişi Hisset, Geleceği Keşfet" sloganıyla Efes Selçuk'un kurtuluşunun 102. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 54. Kültür Sanat ve Yaşam Festivali EFEST başladı.

EFEST Korteji'ne Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencileri, Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Modern Dans Ekibi, Gençlik Bandosu, Yıldızlar Bandosu, Efes Selçuk Salon Sporları Kulübü Voleybol Takımı, Efes Selçuk Salon Sporları Kulübü Basketbol Takımı, Efes Spor Kulübü, Selçuk Sezer Spor Kulübü, Selçuk Profesyonel Aşçılar ve Gastronomi Derneği ve yurttaşlar katıldı. Pazar Yerinde son bulan kortej sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından katılımcılar, Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin Üsküp Yöresine ait halk oyunları gösterisini ve Efes Selçuk Belediyesi Modern Dans Ekibinin sahne performansını izledi.

Festival coşkusu devam ederken Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcıları Bilgi Keskin, Erhan Güzel, Cansu Bakıcıol, Mehmet Ihlamur ve meclis üyeleri festival stantlarını gezdi.

Ki·taplar ve okurlar Celsus Ki·tap Günleri·'nde buluşuyor

EFEST'TE bu yıl birçok yayınevi de kitapseverlerle buluşuyor. Akşam saatlerinde düzenlenen EFEST Korteji öncesinde bu yıl festival programında yer alan Celsus Kitap Günleri kapsamında Selçuk Efes Kent Belleği'nde Gazeteci Yazar Duygu Özsüphandağ Yayman ve Murat Şahin'in katılımlarıyla "Hepsi Hikaye" başlığı altında düzenlenen söyleşide katılımcılar yazma kavramı ve edebiyatın hayat ile ilişkisi üzerine konuştu. Söyleşinin sonunda yazarlar katılımcılar için kitaplarını imzaladı. Celsus Kitap Günleri kapsamında birçok yayınevi İstasyon Meydanı'nda kurulan stantlarda okurlarıyla buluştu. Atatürk Anıtı arkasında kurulan Çocuk Eğlence Parkı'nda çocuklar doyasıya eğlendi.

"Şarkılarınız bizlerle olmaya devam etsin"

EFEST'in ilk gününde Pazar Yeri Ana Sahne'de ünlü şarkıcı OZBİ sahne aldı. Sahneye çıkarak OZBİ'ye teşekkür eden Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, "Kurtuluş Şenliklerimizin 102. Yıl dönümünde bizlerle olduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Müziğiniz hiç susmasın, şarkılarınız bizlerle olmaya devam etsin. Efes Selçuk bir kadın kentidir. Kadın kentinin simgesi olan Artemis heykelini bu meydanı dolduran tüm Efes Selçuklular adına sizlere takdim ediyorum. Efes Selçuk Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'in de selam ve sevgilerini sizlere iletiyorum" dedi.

"Efes Selçuklular çok şanslısınız"

Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin'in konuşmasının ardından şarkıcı OZBİ, "Kadınların yönettiği kentler, şehirler çok güzel oluyor. Efes Selçuklular çok şanslısınız. Kendiniz için alkış istiyorum, iyi ki böyle güzel insanları seçiyorsunuz" dedi.

EFEST 2024'te, Efes Selçuklular Şarkıcı OZBİ'nin şarkıları ile geç saatlere kadar eğlendi.

EFEST 2024 7-8 Eylül tarihlerinde birbirinden renkli etkinliklerle devam edecek.