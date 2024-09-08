EFEST 2024'te Zara'nın unutulmaz konseri

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(İZMİR)- EFEST 2024'in atölyeleri, her yaştan vatandaşın katıldığı Açık Satranç Turnuvası, Çocuk Senfoni Orkestrası konseri ile devam etti. Efes Selçuk'un kültür sanat ve yaşam festivalinin ikinci gününde sahne alan Zara sevilen şarkıları ile yurttaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

EFEST'in ikinci gününde festival alanında düzenlenen EFEST Mutfağı Tadım Atölyesi'nde ilçenin mutfak kültürüne ait birçok lezzet katılımcılar ile buluştu. Atölyeye katılan Şef Hazer Amani Belevi Şeftalisi ile levrek ve Zeytinköy narı ile pilav yaptı. Hazer Amani Anadolu mutfağının zenginliğine de vurgu yaparak, "Anadolu mutfağına, yöresel lezzetlere sahip çıkalım" dedi.

Hazer Amani, Zeynep Tankaş'ı sahneye davet ederek ilçenin yemek kültürüne yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. Şef aynı zamanda Efes Selçuk'un zengin mutfak kültürü üzerine bir kitap hazırlanması önerisinde bulundu.

"Her sene festivalde bu lezzetleri bir araya getiriyoruz"

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel katılımı için Hazer Amani'ye teşekkür ederek, "Bizim Efes Selçuk'ta Müşterek Mutfak haritamız var. Karadenizlilerin, Giritlilerin, göçmenlerin, Konyalılar'ın, doğudan buraya yerleşen Efes Selçukluların ayrı lezzetleri var. Biz her sene festivalde bu lezzetleri bir araya getiriyoruz. Bereketli topraklardayız. Bu bereketli topraklarda kadınların ve becerikli aşçıların elleriyle lezzetler çıkıyor" diye konuştu.

EFES Mutfağı Tadım Atölyesi'nde Selçuk Karadeniz Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği mıhlama ve turşu kavurması, Alevi Kültür Dernekleri Selçuk Şubesi babuka, Selçuk Makedonya Göçmenleri Derneği gök ğpide lezzetleriyle festivali renklendirdi. Selçuk Profesyonel Aşçılar ve Gastronomi Derneği ve Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği'nin aşçıları da festivale lezzet kattı.

Festivalin ikinci gününde İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi kursiyerlerinden oluşan Çocuk Senfoni Orkestrası Pazar Yeri'nde verdiği konserde dinleyenleri kendine hayran bıraktı. Merkezde düzenlenen Açık Satranç Turnuvası çocuklar ve yetişkinler başta olmak üzere 130 katılımcıyı bir araya getirdi.

"Ben bu halka aşığım"

EFEST'in ikinci gününde Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Zara sahne aldı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Zara için çevre ilçelerden birçok katılımcının ilçeye akın ettiğini belirterek; "Kurtuluşumuzu sizinle birlikte kutluyor olmak, o güzel sesinizi dinlemek bizim için bir şeref. Efes Selçuk'u taçlandırdınız. Işığınız hiç sönmesin, müziğiniz hiç susmasın" ifadelerini kullandı.

Zara, "Kültür sanat ve yaşam festivaliniz İzmir için, Selçuk için ilelebet devam etsin. Ben bu halka aşığım. Bu ülke için kim bir harf öğretiyor, bir ağaç dikiyor, yerdeki bir çöpü kaldırıyorsa, bütünün hayrına çalışıyorsa biz de onların karşısında saygıyla eğiliyoruz" dedi.