Efkan Ala: Güçlü Anayasa Ekonomik Kalkınmanın Anahtarı

06.04.2026 17:35
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, TÜBAF'ın düzenlediği 'Anadolu Sohbetleri' programında gazetecilerle bir araya gelerek yeni anayasa tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ala, güçlü bir anayasanın Türkiye'nin ekonomik gelişimi ve demokratik yapısı için zorunlu olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından düzenlenen 'Anadolu Sohbetleri' programında gazete ve televizyonların Ankara Temsilcileri ile kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. Ala, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı ve yeni anayasa tartışmalarına dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Türkiye'nin ekonomik gelişimi ve demokratik yapısının güçlenmesi için kurumsallaşmış bir demokrasi ve güçlü bir anayasanın zorunlu olduğunu vurgulayan Ala, mevcut sistemin Türkiye'ye ağır maliyetler yüklediğini ifade etti. Anayasa ile ekonomik kalkınma arasındaki doğrudan ilişkiye dikkat çekerek, 'Kurumsallaşmış demokrasiye sahip ülkeler hem gelişmiş hem de kalkınmış ülkelerdir. Bu sistem, sermaye için güvenli bir ortam oluşturur ve yatırımın önünü açar' dedi.

Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi için öngörülebilir, hesaplanabilir ve sürprizlere kapalı bir sistemin şart olduğunu belirten Ala, bunun da ancak güçlü bir anayasa ile mümkün olacağını ifade etti. Geçmişte yaşanan örnekleri hatırlatan Ala, özellikle 1990'lı yıllarda Telekom özelleştirmesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin Türkiye'ye büyük ekonomik zarar verdiğini söyledi.

Ala, eski anayasa yapısının sadece ekonomik değil, siyasi istikrarsızlıkların da temelinde yer aldığını belirterek, 28 Şubat süreci ve muhtıraların bu sistemden güç aldığını dile getirdi. Anayasa değişiklikleriyle Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin önemli bir kırılma noktası olduğunu vurgulayan Ala, bu değişiklikle birlikte geçmişte yaşanan krizlerin sona erdiğini ifade etti.

Muhalefetin 'kuvvetler ayrılığı yok' ve 'parti devleti' eleştirilerine de yanıt veren Ala, bu söylemlerin gerçekçi olmadığını belirtti. AK Parti'nin yaptığı anayasa değişiklikleriyle siyasetin alanını genişlettiğini vurgulayarak, 'Bugün Meclis işliyor, kurumlar çalışıyor. Eksikler varsa onları da açıkça söylüyoruz' ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa sürecinde tüm siyasi partilere çağrıda bulunan Ala, uzlaşı kültürünün önemine dikkat çekti. 'Biz bir ajandayla değil, bir yöntemle geliyoruz. Önce konuşalım, uzlaşalım, sonra millete sunalım' dedi. Ala, yeni anayasanın en önemli hedeflerinden birinin siyasete müdahale ihtimalini tamamen ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin geçmişe kıyasla önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Ala, reformların ekonomik etkisini çarpıcı rakamlarla anlattı: '1970'lerden 2002'ye kadar Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırım 14,5 milyar dolar. Reformlardan sonra bir yılda 22 milyar dolar geldi. Bugüne kadar ise 270 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleşti' dedi.

Ala, ekonomik büyümenin arkasında siyasi ve hukuki reformların bulunduğunu vurgulayarak, 'Bu başarı, reformlar ve güven ortamıyla sağlandı. Yabancı sermaye güven ister, öngörü ister' ifadelerini kullandı. Yeni anayasa ile Türkiye'de demokrasinin daha güçlü ve kalıcı hale getirilmesi gerektiğini belirten Ala, 'Artık garantili demokrasiye geçmeliyiz' dedi.

Türkiye'nin daha hızlı kalkınması için siyasi sistem tartışmalarının sona ermesi gerektiğini vurgulayan Ala, gelişmiş ülkelerin ortak özelliğinin oturmuş ve tartışması bitmiş bir siyasi sistem olduğuna dikkat çekti. Yeni anayasa sürecinin tüm siyasi partilerin katılımıyla yürütülmesi gerektiğini ifade eden Ala, 'Anayasa bir uzlaşma metnidir. Herkes görüşünü ortaya koymalı, ortak bir zeminde buluşulmalı' dedi.

Ala, demokratik sistemin temel dengesine dikkat çekerek, 'Kararlar çoğunlukla alınır ama azınlıkta kalanların hak ve özgürlükleri mutlaka korunur. Siyaset sadece matematik değildir, ikna sürecidir' ifadelerini kullandı. Yeni anayasanın toplumun geniş kesimlerinin desteğiyle hazırlanması gerektiğini belirten Ala, sürecin sonunda referanduma gidilmesinin önemine vurgu yaptı.

Anayasa sürecinde en önemli konunun yöntem olduğunu belirten Ala, 'Bir ülke önce işlerin nasıl yapılacağı konusunda anlaşmalıdır. Usulde reform çok kıymetlidir' dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve adaylık tartışmalarına da değinen Ala, mevcut anayasanın bu konuda yeterli olduğunu ve yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığını vurguladı.

Muhalefetin politika üretmekte yetersiz kaldığını savunan Ala, 'Yerel yönetimlerde de merkezi siyasette de bir durgunluk var. Muhalefette politik çölleşme söz konusu' ifadelerini kullandı. CHP'li belediyelere yönelik iddialarla ilgili de konuşan Ala, AK Parti'nin bu konularda net bir tutum sergilediğini söyledi.

Ala, bazı yerel yönetimlerde ciddi sorunlar bulunduğunu öne sürerek, 'Bazı yerlerde sistematik yolsuzluk düzeni kurulmuş durumda' dedi. Muhalefetin geçmişte vesayetçi yapılarla siyaset yürüttüğünü iddia eden Ala, 28 Şubat Süreci ve 367 krizi gibi örnekleri hatırlattı.

Geçmişte alınan bazı yargı kararlarını eleştiren Ala, '367 kararı ve benzeri uygulamalar Türk hukuk tarihinin kara lekeleridir' ifadelerini kullandı. AK Parti'nin reform siyasetini sürdürdüğünü belirten Ala, yeni anayasa ile daha güçlü bir demokratik sistem kurulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu
İran’daki pilot kurtarma operasyonunda imha edilen ABD uçaklarının tanesi 100 milyon dolardan fazla İran'daki pilot kurtarma operasyonunda imha edilen ABD uçaklarının tanesi 100 milyon dolardan fazla
Çanakkale’de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i liderliği geri aldı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i liderliği geri aldı
Paylaşımı olay oldu Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor
Oyuna devam edemedi Fenerbahçelileri kahreden sakatlık Oyuna devam edemedi! Fenerbahçelileri kahreden sakatlık
2. Lig’e yükselen ilk takımlar belli oldu 2. Lig'e yükselen ilk takımlar belli oldu

17:34
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
17:23
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
17:18
ABD’nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı Geri çekildiler
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler
16:26
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
16:22
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
16:16
ABD-İsrail’den İran’a yeni saldırı Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
16:12
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
15:56
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
15:47
Khabib Nurmagomedov Arda Güler’le diyaloğunu paylaştı Aldığı yanıt olay oldu
Khabib Nurmagomedov Arda Güler'le diyaloğunu paylaştı! Aldığı yanıt olay oldu
15:26
Uşak Belediye Meclisi’nde oylama: İşte Özkan Yalım’ın yerine seçilen isim
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim
