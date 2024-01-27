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EGE Denizi'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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EGE Denizi'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

EGE Denizi'nde, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in yanı sıra Manisa'da da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin bölgede saha çalışmaları devam ediyor.

EGE Denizi\'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
27.01.2024 - 08:42,
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EGE Denizi'nde, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in yanı sıra Manisa'da da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi olarak açıkladığı deprem, saat 08.19'da oldu. İzmir'in Menderes ilçesinin 5,42 kilometre açığında, yerin 8,51 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, İzmir'in yanı sıra Manisa'da da hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin bölgede saha çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: EGE Denizi'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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