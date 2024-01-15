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EGE Denizi'nde Fırtına Sonrası Balık Bolluğu - Son Dakika
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EGE Denizi'nde Fırtına Sonrası Balık Bolluğu

EGE Denizi'nde yaşanan fırtına sonrası havanın soğumasıyla birlikte balık çeşitlenip bollaştı. Hamsi en çok ilgi gören balık olurken, İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, bolluğun tezgahlara ve fiyatlara yansıdığını söyledi. Balıkçılar, vatandaşlara bol bol balık tüketmelerini tavsiye etti.

EGE Denizi\'nde Fırtına Sonrası Balık Bolluğu
15.01.2024 - 10:33,  Güncelleme: 10:35
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EGE Denizi'nde fırtına sonrası havanın soğuması ile balık çeşitlenip, bollaştı. Hamsi en çok ilgi gören balık olurken, İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, bolluğun tezgahlara ve fiyatlara yansıdığını söyledi.

Ege Denizi'nde yaşanan ve balık avcılığını vuran fırtına, etkisini yitirdi. Fırtına sonrası havanın soğuması ile balık çeşitlenip, bollaştı. Sardalya ve hamsinin kilosu 70, palamut 60 liradan satışa sunulurken, çipuranın kilosu 250 liradan başlayan fiyatlar ile tezgahta yerini aldı. Hamsi ise en çok ilgi gören balık oldu.

'ÇOK CİDDİ BİR HAMSİ BOLLUĞU YAŞANDI'

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, bolluğun tezgahlara da yansıdığını ifade etti. Her yıl ocak ayında fırtına nedeniyle balıkçılığın sekteye uğrayabildiğini ancak kısa süreli yaşanan bu durumun balık çeşitliliğini azaltmadığını söyleyen Çakan, "İklim şartları çok değişti. Bir gün lodos eserken bir gün poyraza dönebiliyor. Ancak bu durum rüzgarın etkisi geçince bitiyor. Çok ciddi bir hamsi bolluğu yaşandı. Havaların soğuması balıkların bir araya toplanmasını sağladığı için balık avcılığı rahat yapılabiliyor. Balıkların azalması gibi bir durum yok. Hava şartları normale döndüğü her gün, balıkçılık artıyor. Şu an halk en uygun fiyatlı balığı yiyor. İnsanlar daha çok balık tüketebilir. Hamside de en bol dönemini yaşadık. İşlerimizin çok daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

'BALIKLARIN KİLOSU ORTALAMA 70 TL'

İzmir'in önemli balık satış noktalarından Havra Sokağı'nda balıkçılık yapan Cebrail Bekiroğlu, çeşitlilik açısından verimli bir sezon geçirdiklerini belirtip, "Vatandaşlar en çok sardalya, hamsi, istavrit, palamut gibi çeşitleri tercih ediyor. Sezonu olduğu için bu balık çeşitlerinde bolluk yaşanıyor. Bu balıkların kilosu ortalama 70 TL. Genel olarak da balığın fiyatı, kırmızı et ya da tavuk etine göre daha uygun. Özellikle bu sezonda vatandaşlara bol bol balık tüketmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Balıkçı Hasan Öztem de havaların soğuk olmasının balıkların daha çok yağlanmasını ve lezzetli olmasını sağladığını belirterek, fırtına olmadığı sürece balık sezonun iyi gittiğini belirtti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: EGE Denizi'nde Fırtına Sonrası Balık Bolluğu - Son Dakika
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