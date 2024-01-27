Ege Denizi\'ndeki 5,1 Büyüklüğündeki Depremde İzmir ve Aydın\'da Olumsuzluk Bildirilmedi

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin İzmir ve Aydın'da şu ana kadar olumsuzluk bildirilmediği belirtildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak saat 08.19 itibarıyla meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremle ilgili Valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur." ifadesini kullandı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yansıyan bir olumsuzluk yok, alan taraması devam ediyor." dedi.