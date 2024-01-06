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Ege'nin batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor - Son Dakika
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Ege'nin batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Ege'nin batısı ve Marmara'nın batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Ayrıca Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Ege\'nin batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
06.01.2024 - 14:27,
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Ege'nin batısında, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren kıyı Ege'den başlayarak zamanla Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi, Konya'nın güney ve batı ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren de Ege'nin batısı ve Marmara'nın batısı, zamanla Batı Akdeniz'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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