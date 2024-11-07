Eğilmez: 'İsrail'in Kürdistan (Küçük İsrail) hayali var' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eğilmez: 'İsrail'in Kürdistan (Küçük İsrail) hayali var'

Geniş Video İzle

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği Başkanı Savaş Eğilmez, İsrail'in ayrılıkçı bir Kürt devletini desteklediğini ve bu çabaların Türkiye'ye karşı bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

07.11.2024 09:57  Güncelleme: 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğilmez: " İsrail'in Kürdistan (Küçük İsrail) hayali var"

ERZURUM - Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği Başkanı Savaş Eğilmez, terör örgütü PKK destekçisi İsrail'in, ayrılıkçı bir Kürt devletini resmi olarak destekleyen tek ülke olduğunu ifade etti.

2017 yılı Eylül ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaptığı açıklamada, bölgede ayrılıkçı bir Kürt devletini desteklediğini çok açık bir şekilde ilan ettiğini hatırlatan Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği Başkanı Savaş Eğilmez, "Son dönemde Kürdistan kılıflı 'Küçük İsrail' projesini hayata geçirilme çabaları hız kazanmıştır. Bu Küçük İsrail projesi, hem ABD hem de Avrupa tarafından ciddi bir şekilde desteklenmektedir" dedi.

"Nihai ve asıl amaç Türkiye"

Eğilmez, sözde Kürdistan üzerinden ikinci bir terör devletine sahip olma hayalini kuran İsrail'in, son günlerde hem sahada hem diplomaside hem de dijital mecrada faaliyetlerini yoğunlaştırdığı ve hızlandırdığının görüldüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yahudi diasporasının etkili olduğu tüm ülkelerde yapılan propaganda çalışmalarıyla terör örgütü lehinde büyük bir kamuoyu oluşturuluyor. Küçük İsrail'in gerçekleşmesindeki en büyük engelin Türk Devleti olduğunu bilen şer odakları içeride ve dışarıdaki tüm silahlarını Türkiye'ye karşı doğrultmuş durumdalar. Örneğin önce terör örgütünün TUSAŞ'a karşı düzenlediği hain eylem, sonra da PKK elebaşı Duran Kalkan'ın 'Savaşın asıl merkezi Türkiye olacak' şeklindeki hadsiz çıkışıyla bölgedeki asıl ve nihai hedefin ne olduğunu açıkça ortaya konulmuştur. Son olarak terör örgütü PKK'nın başka bir maskesi olan Partiya Kurdistani tarafından, MOSSAD bağlantılı isimlerin katılımıyla 'Yeni Orta Doğu için İsrail-Kürt İttifakı' adıyla dijital konferanslar gerçekleştirileceği ortaya çıktı. İsrail eliyle kurulan PAKURD'un başındaki terörist İbrahim Halil Baran yaptığı açıklamalarla iplerinin kimin elinde oluğunu ve neye hizmet ettiğini açıkça ortaya koymuştur. Baran karanlık çalışmalarını ve amaçlarını şu şekilde açıklamıştır:

'Hem Kürt hem de Yahudi toplulukları hayatta kalma tehditlerine karşı ortak farkındalık kazanmaktadır. Hamas ve İran ittifakının İsrail'e yönelik saldırıları ile Türkiye'nin Kürt halkına yönelik (sözde) saldırganlığı, dayanışma ihtiyacının aciliyetini ortaya koymaktadır. Orta Doğu'da muhtemel sınır değişiklikleri gündemdeyken, bir Kürt devletinin kurulması, İsrail'in güvenliğinin sağlanması için kritik bir önem taşımaktadır.'"

"Küçük İsrail için PKK-MOSSAD ittifakı"

Küçük İsrail'in hayata geçirme çalışmalarının bir ayağının organizasyonunu, İsrail tarafından Ofra Bengio, Yehuda Ben Yosef ve Jonathan Spyer adındaki ajanlar öncülük ettiğini, bu üç ismin de açıkça Türk düşmanı ve PKK destekçisi olduğunu anlatan Eğilmez, "Bunlardan Ofra Bengio; MOSSAD Enstitüsü olarak bilinen Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı Kürt Çalışmaları programının başkanlığını yürütüyor. Diğer bir isim Yehuda Ben Yosef; MOSSAD uzantısı İsrail Kürt-Yahudi Topluluğu başkanıdır. Jonathan Spyer ise terör örgütü ile çok sıkı ilişkileri olan Orta Doğu Forum araştırmacısıdır" dedi.

"Türkiye aleyhine çalışmaların Avrupa ayağı"

Çalışmaların diğer ayağı olan Avrupa kıtasının, tam olarak Türkiye aleyhine bir kaleye dönüştüğünü vurgulayan ASİMED Başkanı Eğilmez, "PKK terör örgütü, Avrupa'nın neredeyse tamamında büyük bir yapılanma ile temsil edilmekte ve Avrupalı devletler tarafından himaye edilmektedir. Bu bakımdan sadece Almanya'da PKK'ya ait 189 dernek ve kuruluş faaliyet göstermektedir. Bu terör örgütü Avrupa'nın tamamında, vakıf, dernek, TV kanalı, gazete, dergi adı altında 400'den fazla örgütsel şubede faaliyet göstermektedir. Bu yapılanmayla Avrupalı devletler adeta PKK'nın kasası durumunda olup, terör örgütünün tüm iaşe ve her türlü ihtiyacı Avrupalı devletlerce karşılanmaktadır. PKK, Avrupa'da sivil toplum kisvesi alında düzenlediği organizasyonlarla yılda yaklaşık 150 milyon euro gelir elde ediyor. Hülasa, millet olarak birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçiyoruz. İçimizdeki hainler bizimle aynı isimleri ve kimlikleri taşıyor, bizimle aynı şehirlerde bizden birileri gibi yaşıyorlar. Bazen vekil olup mecliste, bazen başkan olup belediyede milletimiz ve devletimizin aleyhine çalışıyorlar. Ülkemizin geleceği için her zamankinden daha dikkatli olmalıyız. Ateş çemberinin ortasında olan ülkemizin ve milletimizin bekası için tüm siyasi ve mezhepsel ayrılıklarımızı bir kenara bırakarak bir ve güçlü olmak zorundayız. Aksi takdirde çok ağır bedeller ödemek zorunda kalırız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş Eğilmez, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğilmez: 'İsrail'in Kürdistan (Küçük İsrail) hayali var' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
10:26 Amca Salim Güran ’kravat indirimi’ peşinde Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi Amca Salim Güran 'kravat indirimi' peşinde! Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
08:53 Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren İsrail’i Donald Trump korkusu sardı Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i Donald Trump korkusu sardı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
15:34 Günler sonra sessizliklerini bozdular MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu Günler sonra sessizliklerini bozdular! MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu
15:31 Rize’de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar Rize'de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar
15:27 Prens William’dan Prenses Kate’in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
15:24 Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket
15:13 Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı?
15:10 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye küfür gibi sözler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye küfür gibi sözler
15:05 Kırmızı bültenle aranan Türk’e Atina’da sokak ortasında infaz Kırmızı bültenle aranan Türk'e Atina'da sokak ortasında infaz
15:04 Mardin’de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı Mardin'de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 11:25:54. #1.11#
SON DAKİKA: Eğilmez: 'İsrail'in Kürdistan (Küçük İsrail) hayali var' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.