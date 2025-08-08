Eğirdir'de Motosiklet Denetimleri Artıyor

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, Emniyet Müdürü Levent Okyay'ın talimatıyla kasksız ve ehliyetsiz motosiklet sürücülerine yönelik denetimler sıklaştırıldı.Eğirdir'de Çınaraltı, Kervansaray, Miskinler ve birçok ana arterde görev alan trafik ekipleri, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden sürücülere göz açtırmıyor. Trafik ekiplerinin uygulamaları sabah erken saatlerden geç saatlere kadar devam ederken, motosikletlilere yönelik kask ve ehliyet kontrolü titizlikle yürütülüyor. Emniyet Müdürü Levent Okyay, denetimlerin ceza yazmak amacı taşımadığını, en büyük önceliklerinin vatandaşların hayatını korumak olduğunu vurguladı.

"BİR KASK, BİR HAYAT DEMEKTİR"

Kask kullanımının hayati önem taşıdığını belirten Levent Okyay, şöyle dedi:

"Kasksız motosiklet kullanmak, sürücüler için büyük risk oluşturuyor. Yapılan araştırmalar, kaskın ölüm ve ağır yaralanma riskini önemli ölçüde azalttığını açıkça ortaya koyuyor. Sürücülerimizden ricamız, kendi hayatlarını önemsemeleri ve hem kask takmaları hem de yasal olarak ehliyet sahibi olmalarıdır. Trafik kuralları, vatandaşın güvenliği için vardır. Bizler de bu kuralların uygulanması için tüm ekiplerimizle sahadayız."

Emniyet yetkilileri, denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve kural ihlali yapan sürücülere karşı sıfır tolerans politikası izleneceğini yineledi.

Haber-Kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR,