Eğirdir Gölü'ne 1 Milyon 100 Bin Yavru Sazan Balığı Bırakıldı - Son Dakika
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Eğirdir Gölü'ne 1 Milyon 100 Bin Yavru Sazan Balığı Bırakıldı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir Gölü'ne balık salma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde göle 1 milyon 100 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

11.07.2024 19:57
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Eğirdir Gölü'ne 1 milyon 100 bin yavru sazan balığı bırakıldı

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir Gölü'ne balık salma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde göle 1 milyon 100 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Isparta'nın Eğirdir İlçesinde bulunan Türkiye'nin 4'ncü büyük gölü ve 2'nci büyük içme suyu rezervi olan Eğirdir Gölü'ne balık salma etkinliği yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' çerçevesinde Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Kepez Birimi tarafından getirilen 1 milyon 100 bin adet yavru sazan balığı (Cyprinus carpio) Eğirdir Gölü'ne salındı. Oksijenli tanklarla getirilen 5-10 santimetre boyundaki 1 milyon 100 bin adet yavru sazan balığı Eğirdir Limanı'ndan göle teknelerle açılarak Vali Baruş ve diğer katılımcılar tarafından bırakıldı. Bölge şartlarında 2-3 yıl sonra avlanabilir boya gelecek olan sazan balığı avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması için balıkların üreme zamanında ve av yasaklarına uyulması uyarısında bulunuldu.

"Gölün balık varlığına ciddi bir katkımız olacak"

Etkinlik sonunda açıklama yapan Isparta Valisi Aydın Baruş Eğirdir Gölü'nün Isparta ve tüm Türkiye için önemli bir göl olduğunu vurgulayarak "Bu tabii yaşama katkıda bulunmak için bugün gölümüze bir milyon 200 bin civarında pullu sazan ve aynalı sazan yavrusu bırakıyoruz, böylece gölün balık varlığına ciddi bir katkımız olacak. Buradaki doğal yaşam daha düzgün bir biçimde devam edecek. Buradan gelir sağlayan su ürünleri kooperatiflerimiz var, üyeleri var, su ürünleri avcılığı yapan vatandaşlarımız var. Onların da ileriki yıllarda buradan iyi bir şekilde ürün elde etmeleri için bir katkı olmuş olacak. Tabi kaçak avcılıktan ne kadar uzak durursak, bu çerçevede zaten gerekli denetimler hem jandarma ve hem de Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından sürekli yapılıyor" dedi.

"Umuyoruz ki elimizin altından gitmesin bu göl"

Konuşmalarının devamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda gölde meydana gelen otlanmaların temizleneceğini söyleyen Vali Baruş "Bakanlığımızdan gelen heyet var burada, öğretim üyelerimiz de var. Hem su varlığının azalması hem de havaların sıcak gitmesi nedeniyle aşırı bir otlanma var. Bu otlanma gölün yüzeyini turisttik amaçlı kullanan tekneler için hem de su ürünleri avcılığı yapan tekneler için zorluk oluşturuyor. Ayrıca da gölün su yapısının bozulmasına neden oluyor. Bu otların ne yönde temizlenebilmesi konusunda bir rapor hazırlanıyor. Bu raporun sonuçlarına göre Ulaştırma Bakanlığımızın da katkıları ile burada bir temizlik çalışması gündeme gelecek gibi. Bunun yanında suyun dibindeki birikimlerin biraz daha azaltılması için Çay Köyü deresinden gelen çamurların temizlenmesi için izin istemiştik oda geldi. Belediyemiz de burada bir temizlik çalışması yapacak. Zamanla derelerin ve su kaynaklarının getirdiği birikimlerde oluşuyor, bu da gölün su varlığını ve kalitesini olumsuz etkiliyor. Bunları takip edeceğiz gün gün, Eğirdir Gölü'ne yapacağımız azami katkıyı yapacağız. Umuyoruz ki elimizin altından gitmesin bu gölümüz" şeklinde konuştu.

Etkinliğe Vali Aydın Baruş, Eğirdir Kaymakam Vekili Atabey Kaymakamı Selami Işık, Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ünsal, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul ve su ürünleri ekipleri katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Eğirdir Gölü'ne 1 Milyon 100 Bin Yavru Sazan Balığı Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eğirdir Gölü'ne 1 Milyon 100 Bin Yavru Sazan Balığı Bırakıldı - Son Dakika
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