Eğirdir Gölü'ne 1 milyon 200 bin sazan yavrusu salındı - Son Dakika
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Eğirdir Gölü'ne 1 milyon 200 bin sazan yavrusu salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Eğirdir Gölü'ne 1 milyon 200 bin sazan yavrusu bırakıldı. Etkinlikte, sazan yavruları oksijenli tanklarla getirilerek Vali Aydın Baruş ve diğer katılımcılar tarafından suya salındı. Bu çalışma ile göldeki balık varlığına önemli bir katkı sağlanması hedeflenmektedir.

11.07.2024 18:39
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir Gölü'ne 1 milyon 200 bin sazan yavrusu salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Kepez Birimince getirilen sazanların göle bırakılması dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Oksijenli tanklarla getirilen sazan yavruları, Eğirdir Limanı'ndan teknelerle göle açılan Vali Aydın Baruş ve diğer katılımcılar tarafından suya bırakıldı.

Vali Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eğirdir'in Isparta ve ülke için önemli bir göl olduğunu söyledi.

Etkinlikte göldeki tabii yaşama katkıda bulunmak için suya sazan yavrusu bırakıldığını belirten Baruş, şöyle konuştu:

"Bugün gölümüze 1 milyon 200 bin civarında pullu sazan ve aynalı sazan yavrusu bırakıyoruz. Böylece gölün balık varlığına ciddi katkımız olacak. Bunları takip edeceğiz gün gün. Eğirdir Gölü'müz başta olmak üzere Isparta genelinde balık takviyesine ihtiyaç duyulan gölet ve barajlarda toplamda 1 milyon 453 bin sazan balığı yavrusu ile balıklandırma çalışmalarımız devam edecek."

Sazan yavrularının bölge şartlarında 2-3 yıl sonra avlanabilir boya geleceğini ifade eden Baruş, sazan avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması için de balıkların üreme zamanında avlanmaması ve yasaklara uyulması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eğirdir Gölü'ne 1 milyon 200 bin sazan yavrusu salındı - Son Dakika

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