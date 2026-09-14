Eğitim Gücü Sen Başkanı Özat, yeni eğitim yılında çözüm bekleyen sorunları sıraladı - Son Dakika
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Eğitim Gücü Sen Başkanı Özat, yeni eğitim yılında çözüm bekleyen sorunları sıraladı

Eğitim Gücü Sen Başkanı Özat, yeni eğitim yılında çözüm bekleyen sorunları sıraladı
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Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, 2026-2027 eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özat, eğitim çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarından okul güvenliğine kadar birçok konuda çözüm beklediğini belirtti.

EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Genel Başkanı Oğuz Özat, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özat, mesajında, "2026-2027 eğitim öğretim yılına başlarken, ülkemizin dört bir yanında öğrencilerimiz yeniden okullarına, öğretmenlerimiz öğrencilerine kavuşuyor. Yeni bir eğitim yılı, yeni umutların ve hedeflerin yanı sıra, eğitimin geleceğine ilişkin önemli sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Eğitimin gerçek gücü, sınıfında öğrencisinin hayatına dokunan öğretmenden, okulunun sorumluluğunu üstlenen yöneticiden ve eğitimin her kademesinde özveriyle görev yapan eğitim çalışanlarından gelmektedir. Bu nedenle güçlü bir eğitim sistemi için öncelikle onu ayakta tutan insanların sesini duymak, emeğine değer vermek ve sorunlarına kalıcı çözümler üretmek zorundayız. Bugün eğitim çalışanlarımız, ekonomik ve özlük haklarından çalışma koşullarına, norm fazlası uygulamalarından atama ve yer değiştirme süreçlerine, artan iş yükünden mesleki itibarın korunmasına kadar birçok konuda çözüm beklemektedir. Yıllardır tekrar eden sorunların her eğitim öğretim yılı başında yeniden gündeme gelmesi değil, artık çözüme kavuşması gerekmektedir. Yeni dönemin en önemli başlıklarından biri de okul güvenliğidir. Öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarımızın kendilerini güvende hissetmediği bir ortamda sağlıklı bir eğitim sürecinden söz edilemez. Okullarımızın güvenliği için gerekli fiziki tedbirler alınmalı, ihtiyaç duyulan kurumlara yeterli güvenlik personeli sağlanmalı ve eğitimde şiddeti gerçekleşmeden önleyecek etkili mekanizmalar oluşturulmalıdır. Güvenli okul, nitelikli eğitimin vazgeçilmez şartıdır. Öğretmenlik mesleğinin itibarını güçlendirmek de yalnızca söylemlerle mümkün değildir. Eğitim çalışanlarımızın ekonomik koşullarının iyileştirilmesi, çalışma huzurunun sağlanması, liyakat ve hakkaniyetin esas alınması ve mesleki haklarının korunması gerekmektedir. Eğitim çalışanlarının gerçek sorunları çözüm beklerken, eğitim gündeminin tali meselelerle meşgul edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Eğitim Gücü Sen olarak sendikacılığı yalnızca sorunları dile getirmek olarak görmüyoruz. Sahadan gelen her haklı talebi ilgili makamlara taşımaya, çözüm önerilerimizi ortaya koymaya, gerektiğinde hukuki ve sendikal mücadelemizi yürütmeye ve sonuç alıncaya kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yanlış uygulamalar karşısında susmayacak, eğitim çalışanlarının yararına atılan doğru adımları da destekleyeceğiz. Çünkü bizim için mesele kimin yaptığı değil, eğitim çalışanları ve eğitim sistemimiz için ne yapıldığıdır. 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, yöneticilerimize, velilerimize ve tüm eğitim çalışanlarımıza sağlık, huzur ve başarı getirmesini diliyor; ülkemizin dört bir yanında eğitime emek veren tüm meslektaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Eğitim Öğretim Yılı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim Gücü Sen Başkanı Özat, yeni eğitim yılında çözüm bekleyen sorunları sıraladı - Son Dakika

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