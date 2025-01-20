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Eğitim hayalini okuduğu kitaplarla gerçekleştirerek 600 kitaplık kütüphane oluşturdu

Terör yüzünden okul okumadı, kendini kitap okumaya adadı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan Servet Kaya, 1990'larda terör olayları yüzünden yarım kalan eğitim hayalini okuduğu kitaplarla süslüyor.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Batı Karakoç Mahallesi'nde yaşayan 44 yaşındaki Servet Kaya, 1990'larda bölücü terör örgütü PKK'nın öğretmenleri şehit etmesi ve eğitime yönelik eylemleri yüzünden eğitim hayatı yarım kaldı.

Kaya, 15-16 yaşına kadar 3'üncü sınıf kitaplarını saklayarak hayalini tamamlamayı bekledi. Kaya, hayali yarım kalırken, askerde Fransızların tarihinin övünerek anlatılmasından rahatsızlık duyup, uyanan merakla kitap okumaya başladı ve yaklaşık 600 adetlik küçük bir kütüphane kurdu.

Servet Kaya, İhlas Haber Ajansı muhabirine, eğitim durumunun ilkokulu bitiremediğini, döneminde okula gitmenin bayağı zor olduğunu söyledi.

15-16 yaşına gelene kadar da 3'üncü sınıf kitaplarını sakladığını belirten Kaya, okumaya meraklı olduğunu ve o dönemde Türkiye'nin niye bu durumlara geldiğini sorgulamaya başladığını dile getirdi.

Kaya, 1990'larda terör yüzünden okumadığına ifade ederek, "Çünkü her yerde öğretmenler katlediliyordu. Öğretmenler şehit edilince okullarda kapalı oluyordu. Bizim de okula gitme imkanımız olmuyordu. Okumaya hevesli olduğumuz için kendimizi bunlarla teselli ediyoruz. Burada yaklaşık 600 kitap var. Hevesli olan arkadaşlarım vardı, biraz da onlara hediye ettim. Sipariş ettim, gelecek kitaplarım da var" dedi.

6 çocuğu olduğunu aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"En büyüğü 15 yaşında. Çocukların olduğu zaman okuyoruz. Zorlama yapmıyorum, örnek alsınlar diye okuyoruz. Kitap okuduğun zaman devleti daha çok sevmeye başlıyorsun. Devletini ne şekilde güçlendirirsin diye düşünmeye başlıyorsun. Kendi çocuklarına da öğretiyorsun. Bir yıl içinde okuduğum kitap bazen ayda 10 kitap okurum."

"Okul okumadığım için benim kitap okumam ile bir öğrencinin okuması aynı değil, dilim ağır" diyen Kaya, "Bazen de 5 kitaba iniyor. Beni eğitimden mahrum eden kişilerden Allah hakkımı bırakmasın. Terör belasından dolayı okula gidemedik. Askere gittim, tarih kitapları vardı. Fransızları bize örnek gösteriyorlardı. Fransa 1,5 milyon Cezayirliyi şehit etmiş. Araştırdım ve o zamandan merakım başladı" ifadelerini kullandı.