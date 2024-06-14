Eğitim İş Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yeni Müfredatını Protesto Etti

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(ANKARA) - Eğitim İş Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde yeni müfredatı protesto etti. Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay," Burası Cumhuriyet'e meydan okuma yeri değil burası Atatürk ve devrimlerini yok sayma yeri değil, burası geleceğin mimari öğretmenleri itibarsızlaştırma yeri değil, burası tarikat ve cemaatlerin yuvası değil, bBurası Milli Eğitim Bakanlığı" dedi.

Eğitim İş Sendikası, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni protesto etmek için Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplandı. Sendika Başkanı Özbay, "Burası Cumhuriyet'e meydan okuma yeri değil. Burası Atatürk ve devrimlerini yok sayma yeri değil. Burası geleceğin mimari öğretmenleri itibarsızlaştırma yeri değil. Burası tarikat ve cemaatlerin yuvası değil" dedi. Bakan Tekin'e tepki olarak "tasdikname" veren Özbay, konuşmasının devamında, şunları kaydetti:

"Biz öğretmenler her sene sonunda karne verirken velilerimize şunu söyleriz 'Bu karne biraz da sizin karneniz. Yani öğrencinin bazı notlarını yeterli görmüyorsanız dönün kendinize bakın' Şimdi bugün de Milli Eğitim Bakanı'na eğitimin ve eğitim emekçisinin gerçek sorunlarını görmediği için burada gerçek sorunları anlatma günü. Ama karneyi de hak etmediği için tasdikname vermeyi uygun gördük."

"Eğitim sisteminin sistematik olarak gericileştirildiğini ve niteliksizleştirildiğini, yeni müfredatın da eğitimi parçaladığını" kaydeden Özbay, "İktidarın sorgulamayan nesiller yaratma gayreti bu müfredatta vücut bulmuştur. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinden biri olan laiklik, eğitim sistemimizin de temel taşıdır" dedi.

Gençlerin tarikatlara mecbur bırakıldığının altını çizen Özbay, "Tarikat ve cemaatlerle yapılan protokoller ülkenin kurucusuna bile dil uzatıldığı halde koltuğundan edilmeyen yöneticiler ne olduğunu bir tek AKP'nin bildiği milli ve manevi değerlere aykırı düşmezken o değerler bir kız çocuğun mutlu gününde giydiği bir kıyafetle de yerle yeksan olmaz" diye konuştu..

"Öğretmenin adı var, fikri yok, değeri yok"

Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Özbay, şöyle konuştu:

"Kadınların ve kız çocuklarının bedeni üzerinden söz hakkı olduğunu sanan Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir ülke olduğunu, Atatürk'ün dediği gibi bu ülkenin asla şeyhler, dervişler, müritler ve mensuplar memleketi haline getiremeyeceğini kabul ile idrak edemeyen tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Karma eğitimi tartışmaya açan, kız ve erkek öğrencilerin daha çocuk yaşta yan yana olmasından rahatsız olan zihniyetin kafasında bir sapkınlık var. O nedenle eğer bugün karma eğitimi tartışmaya açıyorsanız kız ve erkek öğrencilerin daha çocuk yaşta bile yan yana oturmasından aklınıza türlü türlü, sapkınca, sapıkça fikirler geliyorsa bunun sorumlusu sizsiniz. ve Eğer ki görevini bu şekilde kötüye kullanan, kız çocuklarını en özel gününde okul dışında bırakıp önüne jandarma dikilmesine rağmen eğer görevden almıyorsanız buradan ne tadını koyalım? Bu işin sorumlusu Bakan Yusuf Tekin'dir. Eğer bugün görevden almıyorsanız siz de bu işin sorumlusunuz. Sizin hakkınızda da suç duyurusunda bulunacağınızı ilan ediyorum. Öğretmenlik meslek kanunu yani öğretmene bir mobbing kanunu. Öğretmenin adı var, Fikri yok, değeri yok. Diplomasını geçersiz kılmak istenen tek meslek artık öğretmenliktir. Üniversite mezuniyeti uzmanlık belgesi olan diploması artık yok içindedir."

"Cumhuriyet değerlerini korumaya devam edelim"

Yeni müfredat modelinin öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırıldığını belirten Özbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öğretmenlik mesleği itibarsızlaştırılarak eğitimdeki nitelik düşürülmeye çalışılıyor. Bu taslaklar sadece eğitimi değil tüm toplumu olumsuz etkileyecek ve Türkiye'nin geleceğini tehlikeye atacaktır. Bu taslaklara karşı sessiz kalmayacağız. Laiklikle bilimsel eğitimden taviz vermeden, Atatürk ve Cumhuriyet'i savunarak, öğretmenlik desteğinin saygınlığını korumak için hep birlikte mücadeleyi büyütmeliyiz. Sesimizi yükseltelim. Bu gerici adımlara hep birlikte dur diyelim. Eğitimde laiklik, bilimsellik ve öğretmenlik Için hep birlikte mücadeleyi büyütelim. Atatürk'ün içinde yürümeye, cumhuriyet değerlerini korumaya devam edelim."