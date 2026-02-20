Eğitim Şehri Çaldıran'da Müzik Projesi - Son Dakika
Eğitim Şehri Çaldıran'da Müzik Projesi

Eğitim Şehri Çaldıran\'da Müzik Projesi
20.02.2026 13:11
Çaldıran'da 'Her Öğrenci Bir Enstrüman' projesiyle 178 öğrenci müzikle tanıştı, 8 öğrenci konservatuvara girdi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde "Eğitim Şehri Çaldıran" mottosuyla 2024'te hayata geçirilen "Her Öğrenci Bir Enstrüman" projesi kapsamında 178 öğrenci müzikle tanıştı, 8'i konservatuvar bölümünü kazandı.

Kaymakamlık himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda iki yıl önce başlatılan proje kapsamında gönüllü 10 müzik öğretmeni, ilçedeki 9 ortaokul ve lisede müzik kursları açtı.

Yetenek taramalarıyla müziğe yatkınları tespit edilen öğrenciler, öğretmenler tarafından müzik kurslarına yönlendirildi.

Haftanın belirli günleri kurslara katılan öğrenciler, gönüllü öğretmenlerin desteğiyle Kaymakamlık tarafından temin edilen müzik aletleriyle yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu.

Proje kapsamında 178 öğrenci bağlama, gitar, piyano, erbane ve flüt gibi enstrümanları öğrenerek sanatsal becerilerini geliştirdi, Özel Yetenek Sınavı'nda başarılı olan 8 öğrenci ise farklı üniversitelerin konservatuvar bölümüne yerleşti.

"Yetenekli öğrenciler yetiştiriyoruz"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Çoban, AA muhabirine, ilçede eğitim gören tüm öğrencilerin en az bir enstrümanla tanışmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kaymakam Süleyman Bakan'ın destek verdiği projeyle sanatı yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirten Çoban, şunları kaydetti:

"Eğitim alanında örnek bir model olarak dikkati çeken projemiz, bu yıl da devam ediyor. Yetenekli öğrenciler yetiştiriyoruz. Kurslarımızdan şu ana kadar 178 öğrencimiz faydalandı. Temel hedefimiz, çocuklarımızın boş zamanlarını sosyal ve kültürel faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamaktır. Her öğrencimizin bir enstrüman çalması, onların zararlı alışkanlıklardan ve sosyal medyanın olumsuz etkilerinden uzak durmasına katkı sağlıyor. Toplum içinde kendine güvenen, örnek gösterilen bireyler olmalarına yardımcı oluyor. Bu çocuklarımız gelecekte doktor olacaklar ama güzel bağlama çalabilecek, avukat olacak ama gitar çalabilecek, öğretmen olacak ama keman çalabilecek donanıma sahip bireyler olarak yetişecektir."

"Kurslarımız verimli geçiyor"

Proje Koordinatörü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ethem Atay ise "Her Öğrenci Bir Enstrüman" projesinin öğrencilerin sanatsal ve sosyal gelişimini destekleyen çok kıymetli bir çalışma olduğunu belirtti.

Müziğin ve enstrüman eğitiminin öğrencilerin kendilerini ifade etme becerilerini güçlendirdiğini, özgüven duygusunun gelişimini sağladığını vurgulayan Atay, "Akademik başarı çocukları ve insanları geleceğe hazırlar, sanat ise hayata hazırlar. Amacımız her öğrencimizi en az bir enstrümanla tanıştırmak ve bir enstrüman çalmasına vesile olmaktır. Kurslarımız verimli geçiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Gönüllü müzik öğretmeni Muhammed Kural da yetenek taramalarıyla öğrencileri seçtiklerini dile getirerek "Öğrencilerimizin müzik kulağı ve yeteneklerini gözlemleyerek onları uygun enstrümanlara yönlendiriyoruz. Her birine özel enstrüman ve ses eğitimleri veriyoruz. Bunun yanında 8'inci sınıf öğrencilerimizi güzel sanatlar liselerine hazırlıyoruz." diye konuştu.

"8 öğrencilerimizi konservatuvar bölümüne kazandırdık"

Müzik öğretmeni Enes Kapalıgöz, proje sayesinde öğrencileri hedefledikleri noktaya ulaştırabildiklerini anlattı.

Bazı öğrencilerin ses eğitimi alanında, bazılarının müzik kulağı gelişiminde, bazılarının ise enstrüman çalma becerisinde kendilerini ilerletme imkanı bulduğunu dile getiren Kapalıgöz, şöyle devam etti:

"Gönüllü müzik öğretmeni arkadaşlarımızla öğrencilerimizi müzik aletleriyle tanıştırdık. Müzik aletlerinin içinde piyano, bağlama, gitar ve yan flüt gibi enstrümanlar var. Bunlarla öğrencilerimizi müzik faaliyetleriyle hedefledikleri noktaya ulaştırmaya çalışıyoruz. Müzik eğitimi alan 8 öğrencilerimizi de konservatuvar bölümüne kazandırdık. Öğrencilerimizin başarısıyla gurur duyuyoruz."

"Hayalime kavuştum"

Geçen yıl Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bölümü'nü kazanan Yasin Aslan, küçüklüğünden bu yana konservatuvar okumak ve gitar alanında kendini geliştirmek gibi bir hayalinin olduğunu ifade etti.

Aslan, "Bu proje ve hocalarımızın katkılarıyla hayalime ulaşma fırsatı buldum. Burada aldığım eğitimler sayesinde konservatuar bölümünü kazandım. Arkadaşlarıma örnek olmak, onlara yol göstermek için buradayım. Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Onun desteği sayesinde diğer arkadaşlarım gibi ben de hayalime kavuştum." diye konuştu.

Öğrencilerden Gamze Çiftçi, proje sayesinde hayallerine bir adım daha yaklaştığını anlattı.

Enstrüman temin edebilme imkanı olmasına rağmen kendisine eğitim verecek birini bulamadığını belirten Çiftçi, "Müzik öğretmeni Enes Kapalıgöz ile tanıştıktan sonra kursa başladım. Eğitimler sayesinde özgüvenim arttı, bakış açım gelişti. Daha önce videolarda gitar, bağlama ve piyano çalanları izliyordum. Herkes yapabiliyorsa ben neden yapamayayım diye düşündüm ve piyanoya başladım. Müzik öğretmeni olma hedefime bir adım daha yaklaştım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eğitim Şehri Çaldıran'da Müzik Projesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Eğitim Şehri Çaldıran'da Müzik Projesi - Son Dakika
