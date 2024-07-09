Eğitim-Sen Üyeleri MEB Önünde Polis Ablukasında Bekliyor

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HABER: OGÜN AKKAYA KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(ANKARA) - Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu protesto için Meclis önünde basın açıklaması yapmak isteyen Eğitim-Sen üyelerinin MEB önünde, polis ablukasındaki bekleyişi sürüyor. Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, yürüyüşü yasaklanan diğer sendika Eğitim-İş'e izin verilip, kendilerinin bekletilmesine tepki gösterdi.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Ankara Valiliği tarafından yasaklanan Eğitim-İş'in yürüyüşüne polis tarafından görüşmeler sonrası izin verilmesine tepki gösterdi. Irmak, "Bu barikat kişiye, anlayışa göre kurulmuyorsa biz bugün mutlaka oraya gideceğiz ve sözümüzü söyleyeceğiz" dedi.

"Bu ucube kanunla ilgili söyleyeceklerimiz var"

Polislere MEB önünde kurulan barikatın açılması ve Meclis önünde basın açıklamasının yapılması için izin verilmesi çağrısında bulunan Irmak, "Biz bu saatten sonra barikatı aşacağız. Herkese göre farklı anlayış ve muamele gösterilemez. Böyle bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti devletini kabile devletine dönüştürüyorsunuz. Bu ucube kanunla ilgili meclise söyleyecek sözümüz var. Buradan valiliğe sendikalara göre ayrımcılık yapmayın ve barikatı açın diyoruz" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı önünde polis barikatının açılması için bekleyen eğitimciler, "Aç aç barikatı aç" sloganları attı. Milletvekillerinin de yer aldığı müzakere heyetindeki CHP'li Utku Çakırözer, barikatın kaldırılması için görüşmelerini sürdürüyor.

Eğitim-İş de Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu protesto için Meclis Parkı'ndan Birinci Meclis'e yürüyeceğini duyurmuş, Ankara Valiliği tarafından yasaklanan yürüyüşe daha sonrada izin verilmişti.