Eğitim Sendikaları, Öğretmen Cinayetine Tepki Gösterdi

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Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ve Bayburt'ta eğitim sendikaları, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Trabzon'da, Hükümet Konağı önünde toplanan Türk Eğitim-Sen üyeleri, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.

Türk bayrağı ve olayı kınayan çeşitli yazıların yer aldığı dövizleri taşıyan grup, öldürülen meslektaşları için saygı duruşunda bulundu.

Grup adına açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Trabzon Şube Başkanı Coşkun Dilber, çoğu okulda güvenlik görevlisi bulunmaması ve kamera sistemi olmamasının şiddet olaylarına zemin hazırladığını söyledi.

Dilber, sendika olarak şiddetin önlenmesi, etkili ve caydırıcı tedbirler geliştirilmesi, eğitim çalışanlarının güvenli bir ortamda çalışmasının yasal koruma altına alınması amacıyla 2019 ve 2023'te iki kez kanun teklifi hazırlayarak milletvekilleri aracılığıyla TBMM'ye ilettiklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığından kamu ve özel ayrımı yapmadan şiddete yönelik özel bir politika geliştirilmesini talep ettiklerinin altını çizen Dilber, okullarda rehberlik birimlerinin daha etkin hale getirilmesi ve rehber öğretmen sayısının artırılması gerektiğini ifade etti.

Dilber, öldürülen meslektaşlarının isimlerini sayarak, "Şiddete maruz kalan sayısız eğitimcimize de minnetlerimizi iletiyor hem de destekçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddet aslında geleceğimize sıkılan kurşundur." dedi.

Grup, öğretmen Bülent İşin'in öldürülen meslektaşları için kaleme aldığı şiiri okumasının ardından dağıldı.

Rize

Rize'de de öğretmenler, Valilik önündeki alanda bir araya geldi.

Eğitim-Bir-Sen Rize Şube Başkanı Adnan Yığcı, şiddet olaylarının kanayan bir yara haline geldiğini söyledi.

Tüm eğitim çalışanlarına, kamu görevlilerine yönelen şiddeti kınadıklarını belirten Yığcı, "Bugüne kadar kamu görevlilerine yönelik gerçekleştirilen tüm şiddet olaylarında tepkimizi en sert şekilde ortaya koyduk. Eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, caydırıcı olacak, failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasının sağlanması için bugün iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Giresun

Giresun'da, Eğitim-Bir-Sen Şube üyeleri Atatürk Meydanı'nda bir araya gelerek şiddet olaylarını protesto etti.

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Muhammet Sarı, eğitimciye karşı girişilen şiddet olaylarının tahammül sınırını çok çok aştığını söyledi.

Şiddet olaylarına karşı tedbir alınması çağrısında bulunan Sarı, öğretmenin can güvenliğinin konuşulduğu bir zeminde toplumun parlak geleceğinden söz edilemeyeceğinin altını çizerek, "Zira kurşunlar öğretmenleri bulduğunda, can veren toplumun istikbali olur. Birlikte çok büyük kazanımlar sağladık. Allah'ın izniyle bunu da başaracağız." dedi.

Artvin

Artvin'de Atapark Meydanı'nda toplanan Eğitim Bir-Sen Artvin Şubesi üyeleri, çeşitli sloganlar atarak eğitimdeki şiddet olaylarını protesto etti.

Şube Başkanı İbrahim İnce, grup adına yaptığı açıklamada, şiddete karşı yasal düzenleme istediklerini söyledi.

Son birkaç yılda yaşanan hadiselere bakıldığında şiddet olaylarının münferit eylemler olmaktan çıkarak toplumsal sorun haline geldiğine işaret eden İnce, yaşanan şiddetin eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesini sekteye uğratacak boyuta ulaştığını sözlerine ekledi.

Bayburt

Bayburt'ta Türk Eğitim-Sen üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Türk Eğitim-Sen İl Başkanı Ahmet Çalışkan, her okula güvenlik görevlisi alınması ve kamera sistemi bulundurulmasının hayati bir zorunluluk olduğunu, okullara bu konuda bütçe ayırılması gerektiğini söyledi.

Çalışkan, sendika olarak eğitimde şiddetin önlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmaları anlattı, bir an önce gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti.