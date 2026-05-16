Eğitim Yöneticileri İçin Yeni Program Başladı

MİLLİ Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı', Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in verdiği ilk dersle başladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in verdiği, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen ilk dersi, 81 ilde programa katılan eğitim kurumu yöneticileri çevrim içi bağlantıyla izledi. Bakan Tekin, Türkiye'de eğitim kurumu sayısının her geçen gün arttığını, şu anda özel okullarla birlikte 75 binin üzerinde eğitim kurumu bulunduğunu ifade etti. Tekin, "Sayı arttıkça, okullarımızın evsafı, sosyal donatıları arttıkça profesyonel yönetici ihtiyacı bir o kadar artıyor. Buradan hareketle bakanlık bünyesinde geçen yıl Milli Eğitim Akademisi'ni kurduk" dedi.

Bir eğitim kurumunda düzen, işleyiş ve başarının, eğitim kurumunun eğitim öğretim sürecine hazırlanmasından planlanmasına, hedeflerin takip edilmesinden disiplin uygulamalarına kadar vazgeçilmez unsurlar olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, "Fakat bu unsurlara asıl değerini veren şey, kurumun içine sinen insani ve ahlaki iklimdir. Bizim aradığımız güç, işleyişle gönül bağını, disiplinle merhameti, başarıyla şahsiyeti aynı zeminde buluşturabilecek güçtür. Bu iklim sabır ister, adalet ister, feraset ister. İnsanı tanıyan bir kalp, kurumu ayakta tutan bir akıl, emaneti omuzlayacak sağlam bir irade ister. Kanaatimce bugün burada yaptığımız ilk dersin en hayati tarafı da burasıdır. Diliyorum ki bu ilk ders, yıllar sonra da hepimizin hafızasında bir yönetici ahlakı çağrısı olarak yer etsin" diye konuştu.

'GÜÇLÜ BİR İRADE ORTAYA KOYMAK ZORUNDAYIZ'

Çağın değiştiğini, çocuğun dünyasının genişlediğini, ailelerin beklentisinin arttığını kaydeden Bakan Tekin, "Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki toplumsal rollerine yetişemeyen aileler, çocuklarıyla ilgili beklentilerini öğretmenlerimiz, idarecilerim ve eğitim kurumlarımız üzerinden yürütmeye başladı. Dijital mecralar öğrencilerimizin zihnine ve kalbine çok erken yaşlarda temas etmeye başladı. Öğretmenlerimizin ve bizlerin yükü ağırlaştı. Okulun rehberlik sorumluluğu, iletişim dili, krizlere hazırlığı, güvenlik hassasiyeti, teknoloji yönetimi, çevre bilinci ve toplumsal sorumluluk alanı her geçen gün daha da büyük bir dikkat ister hale geldi" dedi.

Bakan Tekin, ayrıca, "Böyle bir zamanda tecrübeyi kendi akışına bırakmak yerine, onu sürekli besleyen, yenileyen, derinleştiren ve çağın şartları karşısında daha güçlü kılan bir irade ortaya koymak zorundayız. Milli Eğitim Akademisi çatısı altında başlattığımız bu program da bu iradenin somut tezahürüdür. Yıllardır sahada taşıdığınız tecrübeyi size yeniden anlatmak için bir araya gelmiş değiliz. O tecrübeyi, çağın değişen şartları karşısında daha güçlü, daha donanımlı, daha kuşatıcı bir yönetim ufkuyla buluşturmak için buradayız. Milli Eğitim Akademimizin yürüttüğü bu program, eğitim liderliğinden kurum kültürüne, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizden veriye dayalı karar almaya, yönetsel etikten kriz yönetimine, teknoloji yönetiminden çevre bilincine kadar uzanan çok güçlü bir çerçeveyi sunacak. Biz bu çerçeveyi eğitim kurumlarımızın ruhunu güçlendirecek, öğretmenlerimizin emeğine değer katacak, öğrencilerimizin yetişme yolculuğuna istikamet verecek, ailelerimizin güvenini büyütecek stratejik bir adım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'NİTELİĞE DOĞRUDAN KATKI SUNACAK'

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sahada kök salmasının, her şeyden önce kurumsal sahiplenmeyle mümkün olacağını vurgulayan Bakan Tekin, "Modelimizin ruhunu anlayan, öğretmenin emeğini bu ruhla buluşturan, öğrencinin gelişimini bütüncül biçimde takip eden, aileyle güvene dayalı ilişki kuran, okulun imkanlarını aynı hedefe yönelten bir yönetici iradesi burada belirleyici olacak. Sizler, bu bakımdan Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizin sahadaki en önemli aktörlerisiniz" diye konuştu.

Bu programla hedeflerinin, yöneticilerin sahadaki tecrübesini, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ufkuyla, Milli Eğitim Akademisi'nin bilimsel birikimiyle ve çağın gerektirdiği yeni yönetim becerileriyle daha da güçlendirmek olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, "İnşallah buradan çıkacak her kazanım, öğretmenlerimizin emeğine, öğrencilerimizin yetişme yolculuğuna, ailelerimizin güvenine ve eğitim kurumlarımızın niteliğine doğrudan katkı sunacaktır" dedi.