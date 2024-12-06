Eğitim Zirvesi'nde Küresel İşbirliği Vurgusu

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Çevrim içi düzenlenen 4. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde yapılan üst düzey oturumda, Endonezya, Kuzey Makedonya ve Liberya'dan eğitim bakanları, ülkelerindeki eğitim durumlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Maarif Vakfının "Eşit ve Daha Adil bir Toplum ve Sürdürülebilir bir Gelecek için Eğitim" temasıyla çevrim içi düzenlediği ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 4. İstanbul Eğitim Zirvesi'ndeki üst düzey oturumda, Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Prof. Dr. Vesna Janevska, Endonezya İlk ve Orta Öğretim Bakanı Abdul Muti ve Liberya Eğitim Bakanı Dr. Jarso Maley Jallah konuşma yaptı.

Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Prof. Dr. Janevska, doğal güzelliklere sahip bir ülkeleri olduğunu ancak yüksek ulusal gelir sağlayabilecek ticari faaliyetler oluşturmakta zorlandıklarını kaydederek "O yüzden bizim burada ihtiyaç duyduğumuz şeylerden bir tanesi vatandaşlarımızın yaratıcılığına ve inovasyona yatırım yapmak." dedi.

Kuzey Makedonya'daki eğitim sisteminde yapılan değişikliklere değinen Janevska, müfredatlarının kaliteli ve uluslararası standartlarda rekabetçi olması, eğitim altyapısını geliştirerek bu alanda kullanılan araçları optimize etmeye yönelik çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

Janevska, bu gibi çalışmalar için Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'den destek aldıklarını ifade ederek "Burada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü (TİKA) yıllar içerisinde Kuzey Makedonya'nın eğitim kurumlarına en çok desteği veren kurumlardan bir tanesi." diye konuştu.

Endonezya İlk ve Orta Öğretim Bakanı Muti, küresel standartlar çerçevesinde başarılı olmak için eğitim alanında çalışmalar yaptıklarını aktararak "Endonezya'da kültürel ve dil mirasımızı korumak ve küresel bağları güçlendirmek amaçlı çalışıyoruz." dedi.

Eğitimin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını öğrencilerin karakter olarak da eğitimine destek verdiklerini belirten Muti, "Bu noktadaki ana girişimlerden bir tanesi çocuklara sağlıklı ve besin değeri yüksek yemekler vermek. Dediğimiz gibi, çocukların fiziksel ve duygusal büyümesinin de sağlıklı olması amacıyla çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Muti, ülkelerinde eğitim kalitesine önem verdiklerini ve bunu sağlayabilmenin eğitimcilere de bağlı olduğunu kaydederek sertifikasyon programlarıyla daha kaliteli personel oluşturmaya çalıştıklarını aktardı.

Liberya Eğitim Bakanı Jallah, dünyada milyonlarca çocuğun yoksulluk ve sistemsel adaletsizlikten dolayı eğitim hakkında erişemediğinin altını çizerek "Burada ortak olarak, eğitime evrensel erişimi sağlayabilmek bizim en önemli önceliklerimizden biri olmalıdır." dedi.

Eğitim müfredatlarının kapsayıcı ve toplum değerlerini koruyacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Jallah, "Geçtiğimiz yıllar içerisinde daha önce görülmemiş bir iklim krizi yaşamaktayız. Bu anlamda eğitim, genç zihinlere gerekli eğitim ve bilişsel araçları sağlayarak onları küresel sorunları çözmek için kaliteli ve yetkili insanlara dönüştürebilir." değerlendirmesini yaptı.

Jallah, eğitim olmadığı zaman sürdürülebilir gelecek fikrinin mümkün olmadığını belirterek ihtiyaç duyulan yoksul bölgelerde eğitime yatırım yapılması için çağrıda bulundu.