Eğitime Aşk ve Özveri: Mehmet Ali ve Nurdoğan Gücü

Matematik öğretmeni olarak görev yaptığı dönemde okula gidemeyen köy çocuklarının eğitime katılması için çaba gösteren Mehmet Ali Gücü, aşkını anlatan 70 şiir yazdığı sınıf öğretmeni eşi Nurdoğan Gücü ile 62 yıllık evliliklerini, 12 senedir birlikte yaşadıkları huzurevinde sürdürüyor.

Balıkesir'de dünyaya gelen 87 yaşındaki Mehmet Ali Gücü, Balıkesir Savaştepe Köy Enstitüsü ve Bursa Eğitim Enstitüsünde aldığı eğitimin ardından 43 yıl matematik öğretmenliği yaptı.

Subayken tanıştığı sınıf öğretmeni 83 yaşındaki Nurdoğan Gücü ile 1963'te hayatını birleştiren çiftin 2 çocuğu dünyaya geldi.

Öğretmenliği boyunca kendini köy çocuklarının eğitimine adayan Mehmet Ali Gücü, Isparta'da köy köy gezip ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin aileleriyle konuşarak, onları eğitime kazandırmak için okulun bahçesinde yatılı kalabilecekleri alan oluşturdu.

Bu şekilde köy çocukların eğitime ulaşmasını sağlayan Gücü, şu an mühendis, avukat, doktor gibi ülkenin önde gelen insanlarının hayatlarına dokundu.

Gücü, yaklaşık 12 yıldır Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde eşiyle hayatını sürdürüyor.

Uzun evliliğin sırrını yazdığı şiirle anlattı

Mehmet Ali Gücü, uzun evliliğinin sırrını ise yazdığı "Evlenmek yürek ister, sürdürmek emek ister, üremek akıl ister, yalnızlık direnç ister." şiiriyle aktarıyor.

Gücü çifti, yarım asırdan fazla sürdürdükleri evliliklerini, sevgi, saygı ve ilk günkü aşkla huzurevinde de devam ettiriyor. Huzurevinde birlikte müzik dinleyen, kahve içerek geçmişi yad eden, aşk şiirleri okuyan çift, mutluluklarıyla herkese örnek oluyor.

Mehmet Ali Gücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1962'de askerliği dönemde, komutanının çocuğunun dersleriyle ilgili konuşmak için okula gittiğinde öğretmen eşiyle tanıştığını anlattı.

Yatılı okulda eğitim alıp öğretmen olduğu için devlete borcu olduğunu düşünerek ekonomik zorluk çeken köy çocuklarıyla özellikle ilgilendiğini ifade eden Gücü, "Çalıştığım tüm okullarda benim için matematik değil, özel yetenekleri olan çocukları, yoksul çocukları hep hedef aldım ve ilgilendim. Bu konuda öğretmen arkadaşlarımla inanılmaz savaş verdim. İş yoksul çocuklara gelince o apayrı bir konuydu, onlara her desteği verirdim." dedi.

Gücü, kendisine özel ders vermesi teklif edilse de yoksul çocuklara parasız ders vermeyi tercih ettiğini vurgulayarak, "Bütün derdim yoksul çocuklardı, nice yetenekler kayboluyor. Isparta'da köylerde yaşayan 115 yoksul öğrencinin aileleriyle görüşerek, 'Okul bahçesinde yer yapıp onları orada toplayacağım, yatılı eğitim alacaklar.' dedim. Bahçeye çok güzel bir mutfak yaptırdım, aşçı tuttum. Onların yanında yattım. Öksüren olduğunda fırlayıp kalktım, üstü açılanın üstünü örttüm, ateşleri var mı diye yokladım. Böyle bir düzen kurup yatılı eğitim almalarını sağladım." diye konuştu.

Gençliğinde, ülkede huzurevi yapılırsa orada yaşama hayali kurmuş

Üniversite yıllarında, Amerika'da eğitim gören bir öğretmeninin huzurevlerini anlatmasından etkilendiğini belirten Gücü, şunları kaydetti:

"Ülkemde Amerika'daki gibi huzurevleri açılırsa ben gider yerleşirim dedim. Yaradan da onaylamış, 12 yıldır burada yaşıyoruz. Varis sorunu olan eşimi de rahat ettirmek için huzurevine yerleşme hayalimi erkene aldım. Kararlıydım valizimi hazırladım, 'İster gel ister gelme' dedim. Neden? Çünkü eşimin sağlığı için. Bunun adı 62 yıllık dayanışmadır. Evlat asla ailelerin kölesi değildir. Evladın böyle bir sorumluluğu asla olamaz. Asla çocuklarımın yaşamına gölge olmam. Buraya bilinçli olarak geldim."

Gücü, huzurevinde eşiyle ve arkadaşlarıyla güzel zaman geçirdiklerini, sürekli gezmeye gittiklerini anlatarak, eşine 70 şiir yazdığını, toplam da 6 bin şiiri olduğunu söyledi. Mehmet Ali Gücü, evliliklerinin 31. yılında eşine yazdığı şiirlerini de okudu.

Uzun evliliğin sırrını anlatan Gücü, "Her şeyden önce ayrı kutuplarız biz, negatif-pozitif, iki negatif olsak yandık, kavga, dövüş ve ayrılık. Çok ilkeleri olan bir insanım, çok titiz bir insanım. Eşim rahattır, onun çiçekleri vardır, işi bitmez. Birbirimizi tamamlıyoruz. Bu huzurevi Türkiye'nin özeti, her meslekten insan var. Burada arkadaşlarımız bize gıpta ediyor. Daha güçlü bir dayanışma içindeyiz eşimle." ifadelerini kullandı.

"Bizi örnek aile olarak görüyorlar"

Emekli sınıf öğretmeni Nurdoğan Gücü ise huzurevinde eşiyle çok mutlu olduklarını söyledi.

Zamanlarının dolu dolu geçtiğini belirten Gücü, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımız bizi örnek aile olarak görüyor. Evlenmeye karar verdiğimizde kendisini kişilik olarak çok beğendim, evliliği kabul ettim. 'Bu evliliği yapabilirim, yürütebilirim.' diye önce kendime, sonra da karşımdaki erkeğe güvenerek, böyle yola çıktım. İyi günde, kötü günde her şeyi göğüslemeye hazır olarak yola çıktık. Boşanmayı hiç düşünmedim, 'Bunu sürdüreceğim.' dedim ve bu şekilde sürdürdüm. Kızımız, beraber yaşamak istedi, eşim gelip burada yaşamayı denemek istedi. Geldik, gayet mutluyuz, özgürüz, istediğimiz yere gidiyoruz, geziyoruz."

Huzurevinde eşiyle aktivitelere katıldıklarını, haftada 3 gün spor yaptıklarını ve şiir okuduklarını dile getiren Gücü, "Yaşlanınca daha çok birbirimize ihtiyacımız var. Biraz başımız ağırsa başımızı yaslayacak biri var. Evimizde yaşıyor olsak bu kadar çok arkadaş bulamayız, burada arkadaşlarımız var. Zamanımız güzel geçiyor. Burada evlilik yıl dönümlerimizi kutluyoruz. Çocuklarımız ziyarete geliyor." diye konuştu.

Nurdoğan Gücü, eşine güvendiğini ancak birbirlerini kıskandıklarını, Mehmet Ali Gücü de kendisinin çok kıskanç olduğunu sözlerine ekledi.