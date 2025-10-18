Eğlenirken faciayı yaşadılar! 6 kişi yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanında gece saatlerinde adeta facia yaşandı.

EĞLENİRKEN TAVAN ÇÖKTÜ: 6 YARALI

Eğlence mekanının tavanı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay sırasında eğlence mekanda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.