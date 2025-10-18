Eğlenirken faciayı yaşadılar! 6 kişi yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanında gece saatlerinde adeta facia yaşandı.
Eğlence mekanının tavanı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay sırasında eğlence mekanda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
