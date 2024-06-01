Ankara'da ERASMUS+ Mesleki Eğitim Projesi kapsamında bisiklet tamir ve sürüş yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da ERASMUS+ Mesleki Eğitim Projesi kapsamında bisiklet tamir ve sürüş yarışması düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından 'Sürdürülebilir Yaşam, Sürdürülebilir Mesleki Eğitim' isimli 'ERASMUS+ Mesleki Eğitim Projesi' kapsamında 3'üncü İş Paketi Çalıştayı, EGO Bisiklet Kampüsü'nde düzenlendi. Proje kapsamında elektrikli mikromobilite cihazlarının bakımı ve onarımında personelin kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, elektrikli bisiklet tamir ve sürüş yarışmaları da düzenlendi.

01.06.2024 14:27
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Projeler Müdürlüğü tarafından 'Sürdürülebilir Yaşam, Sürdürülebilir Mesleki Eğitim' isimli 'ERASMUS+ Mesleki Eğitim Projesi' kapsamında 3'üncü İş Paketi Çalıştayı, EGO Bisiklet Kampüsü'nde düzenlendi.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylanan proje kapsamında tüm elektrikli mikromobilite cihazlarının bakımında ve onarımında, mevcut personelin kapasitesinin geliştirilmesi, iş gücü piyasasındaki mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek taleplerin karşılanması ve mesleki eğitim müfredatındaki elektrikli mikromobilite araçlarının onarımı ve bakımı alanındaki eksikliklerin tamamlanması amaçlanıyor.

Elektrikli bisiklet tamir ve sürüş yarışması düzenlendi

EGO Bisiklet Kampüsü'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 'Elektrikli Bisiklet Tamir Yarışması' ve 'Elektrikli Bisiklet Sürüş Yarışması' etkinlikleri düzenlendi.

Mekanik Montaj Yarışması, Lastik Tamir Yarışması, Parkur Bitirme Yarışması, Batarya Voltaj Tespit ve Montaj yarışmasına, Güvercinlik Şehit Hasan Gülhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Elektrikli Bisiklet Sürüş Yarışması ise 'Yavaş Sürme Yarışı' başlığı altında 10'ar kişilik grupların olduğu 3 etapta gerçekleştirildi.

Yarışmaların ardından birincilere kupa, termos ve batarya ödülü verildi. Yarışa katılan tüm yarışmacılara madalyaları, proje paydaşları tarafından takdim edildi.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Ego, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da ERASMUS+ Mesleki Eğitim Projesi kapsamında bisiklet tamir ve sürüş yarışması düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da ERASMUS+ Mesleki Eğitim Projesi kapsamında bisiklet tamir ve sürüş yarışması düzenlendi - Son Dakika
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