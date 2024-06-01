Ankara'da ERASMUS+ Mesleki Eğitim Projesi kapsamında bisiklet tamir ve sürüş yarışması düzenlendi

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Projeler Müdürlüğü tarafından 'Sürdürülebilir Yaşam, Sürdürülebilir Mesleki Eğitim' isimli 'ERASMUS+ Mesleki Eğitim Projesi' kapsamında 3'üncü İş Paketi Çalıştayı, EGO Bisiklet Kampüsü'nde düzenlendi.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylanan proje kapsamında tüm elektrikli mikromobilite cihazlarının bakımında ve onarımında, mevcut personelin kapasitesinin geliştirilmesi, iş gücü piyasasındaki mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek taleplerin karşılanması ve mesleki eğitim müfredatındaki elektrikli mikromobilite araçlarının onarımı ve bakımı alanındaki eksikliklerin tamamlanması amaçlanıyor.

Elektrikli bisiklet tamir ve sürüş yarışması düzenlendi

EGO Bisiklet Kampüsü'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 'Elektrikli Bisiklet Tamir Yarışması' ve 'Elektrikli Bisiklet Sürüş Yarışması' etkinlikleri düzenlendi.

Mekanik Montaj Yarışması, Lastik Tamir Yarışması, Parkur Bitirme Yarışması, Batarya Voltaj Tespit ve Montaj yarışmasına, Güvercinlik Şehit Hasan Gülhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Elektrikli Bisiklet Sürüş Yarışması ise 'Yavaş Sürme Yarışı' başlığı altında 10'ar kişilik grupların olduğu 3 etapta gerçekleştirildi.

Yarışmaların ardından birincilere kupa, termos ve batarya ödülü verildi. Yarışa katılan tüm yarışmacılara madalyaları, proje paydaşları tarafından takdim edildi.