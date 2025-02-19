Ehliyetsiz Sürücü Kazada Yaralandı, Baba Telefonla Yardım İstedi - Son Dakika
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Ehliyetsiz Sürücü Kazada Yaralandı, Baba Telefonla Yardım İstedi

Ehliyetsiz Sürücü Kazada Yaralandı, Baba Telefonla Yardım İstedi

Aksaray'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.E.K., kaza yaptı. Yaralı olarak ambulansta babasına telefonla ulaşan M.E.K, 'Kafam kanıyor' dedi. Kazada 4 kişi yaralandı ve sürücü gözaltına alındı.

19.02.2025 12:40  Güncelleme: 12:43
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AKSARAY'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobili ile kaçarken kaza yapan ve yaralı olarak alındığı ambulansta telefonla aradığı babasına " Baba, kafam kanıyor. Çarptığım adamda bir şey yok" diyen ehliyetsiz sürücü M.E.K. (16), gözaltına alındı.

Paşacık Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda, dün saat 21.30 sıralarında denetim yapan polis, M.E.K. yönetimindeki 68 AAN 040 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. M.E.K. polisin dur ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçmaya başladı. Polis ekipleri, içerisinde sürücüyle birlikte 3 kişinin bulunduğu otomobili takibe aldı. M.E.K. yönetimindeki otomobil, kaçış sırasında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu E.U. (26) yönetimindeki 68 ABV 545 hafif ticari araca çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada M.E.K., yanında bulunan İ.Ç. (16) ve A.Ç. ile hafif ticari aracın sürücüsü E.U. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılardan İ.Ç., itfaiye ekibinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan yaralılardan sürücü M.E.K., ambulansta olduğu sırada cep telefonuyla ağabeyini arayıp, telefonu babasına vermesini isteyerek gözyaşları içinde "Baba, kafam kanıyor. Hemen buraya gel. Çarptığım adamda bir şey yok" dedi.

PEŞ PEŞE CEZA KESİLDİ

Yaralılardan M.E.K., A.Ç. ve E.U. tedavilerinin ardından taburcu olurken, İ.Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan M.E.K. hakkında adli işlem başlatılırken, ayrıca 'Dur ihtarına uymamak' ve 'Kırmızı ışıkta geçmek' suçlarından 2 bin 168'şer TL ile 'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 18 bin 678 TL idari para cezası uygulandı. Babasına da 'Ehliyetsiz araç kullandırmak' suçundan 18 bin 678 TL para cezası uygulandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Aksaray, Güncel, Hukuk, Polis, Baba, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz Sürücü Kazada Yaralandı, Baba Telefonla Yardım İstedi - Son Dakika

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