Ehliyetsiz Sürücüye 3 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Ehliyetsiz Sürücüye 3 Yıl Hapis Cezası

Ehliyetsiz Sürücüye 3 Yıl Hapis Cezası
18.07.2026 12:47
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Karşıyaka'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı araçla çarpılan 2 yaşındaki Emirhan'ın ailesine 573 bin tazminat verildi.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde ehliyetsiz Arzu Döş'ün (43), otomobille Emirhan Çoğalan'a (2) çarpıp, park halindeki servis otobüsüne sıkıştırarak ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin aileye her iki sigorta şirketi tarafından toplam 573 bin 494 lira destekten yoksun kalma tazminatı ödenmesine karar verildi.

Karşıyaka'da yaşayan Saadet ve Mustafa Çoğalan çiftinin oğulları Emirhan'a, 27 Mayıs 2021'de, evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynarken manevra yapan ehliyetsiz Arzu Döş'ün kullandığı 35 ALP 548 plakalı otomobil çarptı. Otomobille kaldırımda park halindeki İbrahim Dal'a (50) ait 35 S 02234 plakalı servis otobüsünün arasında sıkışan Emirhan, hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınarak tutuklanan Döş, 44 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hazırlanan bilirkişi raporunda, Emirhan'ın da kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, Emirhan'ın 'Yayalar, taşıt yolunu yaya ve okul geçidiyle kavşak giriş ve çıkışlarından karşıya geçmek zorundadır' hükmünü ihlal ettiği görüş ve kanaatine varıldığı açıklandı.

Soruşturmanın ardından olayla ilgili iddianame hazırlandı. Bilirkişi raporunun aksine iddianamede, Emirhan'ın kusurlu bulunduğuna yer verilmedi. Döş'ün yanı sıra servis otobüsünün sahibi İbrahim Dal da iddianamede sanık olarak yer aldı. Her 2 sanık için 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istendi.

CEZA DAVASI SONA ERDİ

Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararı vererek dava dosyasının ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Ağır ceza mahkemesinin de görevsizlik kararı vermesi ile dosya, yeniden Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne geldi.

24 Aralık 2024'te görülen davanın duruşmasında karar çıktı. Hakim, Arzu Döş'e 'Taksirle öldürme' suçundan 3 yıl hapis cezası verirken, ehliyeti olmaması ve araç kullanmayı bilmemesi nedeniyle ceza 4 yıla çıkarıldı. Sanığa iyi hal indirimi uygulayan hakim, hapis cezayı 3 yıl 4 aya indirdi.

İbrahim Dal ise 'Taksirle öldürme' suçundan 2 yıl hapis cezası alırken, iyi hal indirimiyle ceza 1 yıl 8 aya indirildi. Sürücünün ehliyeti de geri alındı. Ceza üst mahkemede de onanarak kesinleşti.

YARGITAY ONADI

Öte yandan aile, avukatları Özcan Çiçek aracılığıyla kazaya karışan araçların zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan iki sigorta şirketine yönelik destekten yoksun kalma tazminatı talebiyle Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurdu. Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyeti, Emirhan'ın anne ve babası lehine toplam 573 bin 494 lira destekten yoksun kalma tazminatı ödenmesine hükmetti. Sigorta şirketlerinin itirazı üzerine İtiraz Hakem Heyeti, dosyayı inceledi. İtiraz Hakem Heyeti, hakem heyetinin kararını yerinde bularak şirketlerin itirazlarını reddetti.

Şirketler bu karara da itiraz edince dosya bu kez de Yargıtay 4'üncü Hukuk Dairesi'ne gitti. Dosyayı inceleyen Hukuk Dairesi, kararın usul ve kanuna uygun olduğuna, itiraz sebeplerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığına hükmedip kararı kesin olarak onadı.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz Sürücüye 3 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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