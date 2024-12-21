EİDS, Kiralık İlanlar İçin Zorunlu Olacak - Son Dakika
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EİDS, Kiralık İlanlar İçin Zorunlu Olacak

EİDS, Kiralık İlanlar İçin Zorunlu Olacak

1 Ocak 2025'te EİDS, kiralık ilanlar için zorunlu hale gelecek. Satılık ilanlar belirsiz.

21.12.2024 11:47
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Emlak danışmanları, 1 Ocak 2025'te kiralık konut ilanları için zorunlu hale gelecek Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) satılıklar için de geçerli olmasını bekliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, EİDS uygulaması, 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık konut ilanları için zorunlu şekilde devreye alınacak. Satılık konut ilanlarında uygulama ise Ticaret Bakanlığının ikinci talimatına kadar mevcut haliyle devam edecek.

Bu kapsamda, konutlarını kiraya verecekler, e-Devlet'te kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek.

Düzenlemenin uygulanmaya başlamasıyla yetki belgesiz emlak işletmeleri, portallar üzerinden kiralık ilan girişi yapamayacak.

"Hazırlıklarımızı yaptık ve bekliyoruz"

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine, uygulamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Düzenlemenin daha önce hem kiralık hem satılık ilanlar için hazırlandığını ancak sonrasında sadece kiralık ilanlar olarak revize edildiğini belirten Taylan, "Eylülde düzenleme uygulanmaya başlanmıştı. Ticaret Bakanlığımızın hazırlığı doğrultusunda EİDS sektöre son derece ciddi düzen getiriyor. Biz de federasyon olarak bugüne kadar emlakçılarımıza gerekli eğitimleri verdik." dedi.

Taylan, uygulamanın pilot bölge olarak Bolu ve Manisa'da 1 Kasım'dan itibaren zorunlu uygulanmaya başladığına dikkati çekerek, her iki ildeki sektör temsilcilerinin de düzenlemeden memnun kaldığını bildirdi.

Bakanlığın aldığı kararla 1 Ocak 2025'te tamamen zorunlu olması planlanan düzenlemeye satılık konut ilanlarının dahil edilmediğini anımsatan Taylan, "Eylülden bugüne kadar sistemde ufak tefek aksaklıklar oldu fakat Bakanlığımız bunların hepsini düzeltti. Sistemin ne zaman tamamen zorunlu olacağını bilmiyoruz ama sektör olarak hazırlıklarımızı yaptık ve bekliyoruz." diye konuştu.

Taylan, sistemin dolandırıcılığın ve sahtekarlığın önüne geçilmesi açısından önemli bir adım olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız böyle ihtiyaç gördü ve düzenlemeyi şu an yalnızca kiralık ilanlarla sınırlı tuttu. Sistem sektörü çok ciddi anlamda düzene sokacak, kaçak, ayakçı dediğimiz yetkisiz emlakçıları ortadan kaldıracak. Suriye'den acil satılık gibi birçok ilan görmeye başladık. Bu ilanların çoğu da gerçekçi değil. Düzenleme bu sahtekarlıkların da önüne geçilebilecek. Bakanlığımızın, düzenlemeyi sadece kiralık ilanları için değil satılıklar için de zorunlu hale getirmesinin hem tüketiciyi hem sektör temsilcilerini ciddi anlamda rahatlatacağını düşünüyorum."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Emlak, Son Dakika

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