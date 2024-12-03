EİT Toplantısında Ekonomik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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EİT Toplantısında Ekonomik İşbirliği Vurgusu

EİT Toplantısında Ekonomik İşbirliği Vurgusu

EİT dışişleri bakanları toplantısında bölgesel konular ele alınırken ekonomik işbirliği güçlendirildi.

03.12.2024 16:16
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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) dışişleri bakanları düzeyindeki 28. toplantısında Filistin, Lübnan, Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alınırken üye ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi vurgusu yapıldı.

Türkiye, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan dışişleri bakanları ve bakan yardımcıları düzeyinde İran'ın Meşhed kentinde düzenlenen toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran katıldı.

Toplantının ilk gününde EİT üyesi ülkelerin büyükelçileri, dışişleri bakan yardımcıları ve uzmanları çeşitli ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda incelenmek üzere işbirliği belgeleri hazırladı.

İkinci gün dışişleri bakanları ve bakan yardımcıları düzeyinde yapılan toplantıda Filistin, Lübnan, Suriye başta olmak üzere çok çeşitli bölgesel ve uluslararası konular ele alınırken üye ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.

Toplantıda konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, toplantıda ve ikili görüşmelerde EİT'yi güçlendirmenin ve bu teşkilat çerçevesinde ekonomik işbirliğini geliştirmenin yolları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ve kararlar aldıklarını söyledi.

Bölgesel ve küresel gelişmeleri de tartışacaklarını söyleyen Erakçi, "Bir yılı aşkın süredir bölge ve dünya, Siyonist rejimin önce Gazze halkına, ardından da Lübnan halkına karşı işlediği dizginsiz, benzeri görülmemiş ve vahşi suçlara tanık oldu." dedi.

Erakçi, Suriye'deki gelişmelere ilişkin de uluslararası toplumun acil ve etkili tepki vermesi gerektiğini söyledi.

Toplantıda konuşan Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar da EİT üyesi ülkeler arasında gümrük vergilerinin kaldırılması ve serbest ticaret anlaşmaları yapılması gerektiğini belirtti.

Pakistanlı Bakan, "EİT, bölgenin koridorlara ve geçiş yollarına dönüştürülebilecek jeopolitik kapasitelerini kullanmanın bir anahtarıdır." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise toplantının düzenlenmesinin, EİT üyesi ülkelerin karşı karşıya olduğu zorlukları ele almak için iyi bir fırsat olduğunu ve üye devletler arasındaki işbirliğinin çok önemli olduğunu belirtti.

Ulaşım ve turizmin geliştirilmesi yoluyla işbirliğini güçlendirmek istediklerini ifade eden Bayramov, "Azerbaycan'ın bu alanda rol oynayabileceği başarılı projeleri var." dedi.

Bayramov, "Bölge ülkeleri arasındaki dayanışmayı sağlamak için Avrupa ile Asya arasında daha iyi bir geçiş sağlamalıyız ve bu şekilde Asya'dan Avrupa'ya enerji ihracatını gerçekleştirebiliriz." diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran da EİT üyesi ülkelerin arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini istediklerini belirterek, Nisan 2025'te Erzurum'da EİT turizm bakanları toplantısı olacağını ve üye ülkeler arasında turizm alanında güzel işbirliği imkanları oluşturulabileceğini söyledi.

Gazze ve Lübnan'daki duruma öncelik verdiklerini aktaran Duran, "60 günlük ateşkes anlaşmasının Lübnan'da kalıcı bir ateşkese ve istikrarlı bir güvenliğe yol açmasını umuyoruz. Gazze de önceliklerimizden biri ateşkes olmadan bu durum ve insani felaket bitmeyecek." dedi.

EİT üyeleri arasında ticari ve ekonomik işbirliğinin öncelikli olduğunu söyleyen Duran, "Vizyon 2025 belgesi hedefleri ortaya koydu. EİT üyesi ülkelerin kararlarının ülkeler arasında daha yakın ilişkilere yol açmasını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu. ???????

Kaynak: AA

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