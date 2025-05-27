Ekonomik Kriz İçin Toplumsal Mutabakat Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ekonomik Kriz İçin Toplumsal Mutabakat Çağrısı

27.05.2025 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti ve CHP'li vekiller, ekonomik krize karşı toplumsal mutabakat ve çözüm önerileri sundu.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Nereye dokunsanız her taraf birden patlıyor. Bu krizin aşılması ancak bir toplumsal mutabakatla olur. Herkesin işin içinde olduğu bir mutabakatla yapılabilir. Erdoğan'ın seçime gidip seçime kadar da bir toplumsal mutabakatla ekonomi programı uygulamasıyla olur. Temel sorun Erdoğan'ın kendisidir, nihai çözüm de Erdoğan'ın gitmesidir" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise, "Temmuz ayında yapılacak bir zammın insanların ev, AŞ hakkı için çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Neden hatırlatıyorum; çünkü sokakta değilsiniz, emekliden, asgari ücretliden haberiniz yok. Ama biz sokakta olduğumuz için insanlar bize taleplerini ağlayarak iletiyor" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti ve DEM Parti tarafından Türkiye ekonomisinde yaşanan sıkıntılar ve bunların çözümüne ilişkin hususların araştırılmasına yönelik verilen öneriler AK Parti- MHP oylarıyla reddedildi.

"Temel sorun Erdoğan'ın kendisidir, nihai çözüm de Erdoğan'ın gitmesidir"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta şunları söyledi:

" Yeni Şafak, Erdoğan'ın yılmaz savunucusu olan bir gazete. Biz bile iktidarı bu kadar sert eleştiremiyoruz. Burada bir iyi niyet yok. Yeni Şafak'ın bugünkü amacı da ekonomi yönetimini göndermek, Naci Ağbal yönetimini gönderdiği gibi. Sanki kendileri geldiğinde daha iyisini yapacaklarmış gibi. Artık AK Parti hükümetlerinin ve getireceği bir ekip kalmadı. Bir tanesi geliyor gidene rahmet okutuyor. Yapılması gereken şey toplumsal bir mutabakatla bir ekonomik program uygulanmak zorundadır. Toplumun bütün kesimlerinin inandığı, güvendiği, elini taşın altına koyabileceği bir program uygulanması gerekiyor. Normal şartlarda bizim muhalefet olarak böyle bir öneride bulunmamız gerekiyor. Kendiniz bozdunuz kendiniz yapın dememiz gerekiyor. Ancak vatan, millet sevgimiz bizi böyle bir öneride bulunmaya itiyor. İktidar tarafının da normal şartlarda bu öneriye hayır demeyip, araştırma komisyonunu kurması gerekiyor.

'Emekli maaşları arttırılsın' dediğimizde buna Mehmet Şimşek karşı çıkıyor ve bütçe açığını arttıramayız diyor. 'Asgari ücret arttırılmalı' diyoruz sanayici biz zor durumdayız diyor. Faizi arttırsak bu sefer enflasyon artıyor, işletmeler zora girecek deniliyor. Faiz düşürülse sıcak para gelmeyecek, ödemeler dengesinde sorunlarla karşılaşacağız deniliyor. Nereye dokunsanız her taraf birden patlıyor. Bu krizin aşılması ancak bir toplumsal mutabakatla olur. Herkesin işin içinde olduğu bir mutabakatla yapılabilir. Erdoğan'ın seçime gidip seçime kadar da bir toplumsal mutabakatla ekonomi programı uygulayarak olur. Temel sorun Erdoğan'ın kendisidir, nihai çözüm de Erdoğan'ın gitmesidir."

"Bugün Türkiye bir vizyon krizinin tam ortasında"

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale ise, "Bugün Türkiye sadece bir ekonomik kriz yaşamıyor, sadece bir adalet krizi de yaşamıyor. Bugün Türkiye bir vizyon krizinin tam ortasında. Her 4 kişiden 1'i kredi kartının minimum tutarını bile ödeyemiyor. Kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınmış kişi sayısı bu yılın ilk 4 ayında 700 bini geçti. Geçen seneye göre yüzde 55'lik bir artış var. Ahlaki çöküşe baktığımızda; her gün bir yasa dışı bahis çetesi çökertiliyor. Düzgün bir düzenleme yok ve insanlar artık alın teriyle kazanamayacakları parayı yasa dışı bahisten kazanmaya çalışıyor. Bütün bu fotoğraflar bize adalet krizini, ahlaki krizi, ekonomik krizi gösteriyor" dedi.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, "Yılbaşında enflasyonun altında TÜİK yalanlarına güvenilerek memur maaşına zam yapıldı, asgari ücret belirlendi. Ne var ki hedef enflasyonda düzeltme iken ülkede yaşanan belli olaylar neticesinde enflasyon beklenenin çok üzerinde çıktı. Bu durumda çalışanların yılbaşında aldıkları maaş sabit kalırken giderleri her saniye artarak devam ediyor. Böyle bir durumda Meclis'e düşen birinci görev çalışan kesimin, maaşlıların, emeklilerin yaşam kalitesini düzeltmek, maaşlarına bir iyileştirme yapmak için gayret etmek olmalıdır" ifadelerini kullandı.

" Denizli'de bu fiyata tavuk kümesi bile yok ama ev kiralarını 5 bin lira zannediyor"

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise şu ifadelere yer verdi:

"Asgari ücret 22 bin lira değil de 52 bin lira olsa ev kiraları 5 bin liradan 15 bin liraya çıkar' diyen bir zihniyetin dayatmasıyla karşı karşıyayız. 5 bin liraya Nihat Zeybekçi'nin memleketi Denizli'de tavuk kümesi bile yok ama ev kiralarını 5 bin lira zannediyor. Bu asgari ücreti çok gören bir anlayış zam yapmayı düşünüyor mu bilmiyoruz. Temmuz ayında yapılacak bir zammın insanların ev, AŞ hakkı için çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Neden hatırlatıyorum; çünkü sokakta değilsiniz, emekliden, asgari ücretliden haberiniz yok. Ama biz sokakta olduğumuz için insanlar bize taleplerini ağlayarak iletiyor. Şu anki talepleri de asgari ücretin insanca yaşam seviyesine yükseltilmesi. İnsanca seviyesi bir lokantada 4 kişi döner ekmek yediğinizde ödediğiniz hesaba bakarak insanca yaşam seviyesini anlayabilirsiniz. Sinemaya gittiğinizde insanca yaşam seviyesini anlayabilirsiniz ama sizin böyle bir derdiniz olmadığı için milletin sesini duymuyorsunuz."

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Cemal Enginyurt, Asgari Ücret, Milletvekili, Erhan Usta, İYİ Parti, İstanbul, Ekonomi, Samsun, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekonomik Kriz İçin Toplumsal Mutabakat Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü
Özel hastanede skandal Yaşlı kadının cenazesi kayboldu Özel hastanede skandal! Yaşlı kadının cenazesi kayboldu
17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu 17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk kutlaması nedeniyle İstanbul’da bazı yollar kapanacak Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlaması nedeniyle İstanbul'da bazı yollar kapanacak
Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu
Elazığspor-Vanspor maçında kaos Bayrağı direkten indirip yakmak istediler Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
İtalya’da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun İtalya'da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu
Kartal’da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı Kartal'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Nijerya’da otobüs kamyona çarptı 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Nijerya'da otobüs kamyona çarptı! 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

19:22
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
09:02
Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
08:59
Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
08:50
Orka Holding’i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti
Orka Holding'i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti
08:39
25 kilo veren Bergüzar Korel’den bikinili poz
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
08:33
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
08:20
Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu 8 şirkete kayyum atandı
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı
08:11
Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak
Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak
08:05
İnfaz düzenlemesinin detayları 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
04:38
İstanbul’da eğlence mekanına el bombalı saldırı
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 20:45:41. #7.13#
SON DAKİKA: Ekonomik Kriz İçin Toplumsal Mutabakat Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.