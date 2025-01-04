Ekrem İmamoğlu: "Bence Kanal Meselesi İstanbul ve Türkiye İçin Bir Beka Meselesidir"

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Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Kanal İstanbul Süreci Bilgilendirme toplantısında konuşan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu konunun siyaseti yoktur. Bence kanal meselesi İstanbul ve Türkiye için bir beka meselesidir. Biz bugün 2019'da İstanbul'un muhafızı olmayı başaramasaydık bugün İstanbul kenti bir kez daha tepeden tırnağa alabora olmuş olurdu gözlerini kırpmadan bunu yaparlardı. ve sadece 135 milyon metrekarelik alanın yüzde 60'ı–70'i tarım alanı, orman alanı olan bu alanın alabora edildiğini, altının üstüne getirildiği bir ortamın çektirdiği çileyi düşünsek biz aslında ülkemizi ve şehrimizi ne denli büyük bir beladan kurtardığımızın bir göstergesidir diye düşünüyoruz" dedi.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) kampüsünde yapılan Kanal İstanbul Süreci bilgilendirme toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Gün içinde öğlene kadar sürmesi beklenen toplantının açılışını yapan İmamoğlu, hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesine katılacağını daha sonra programın ikinci bölümünde olacağını söyledi. İmamoğlu, açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Başından beri arayışımız bir ortak akıl arayışıydı"

"Uzmanların ve akademisyenlerin görüşleri aslında tehdidin boyutunu daha önce yaptığımız çalışmalarda, çalıştaylarda, sunumlarda, buluşmalarda defalarca hem kamuoyunun önüne hem bu kararı alan insanların önüne koydu. Burada çok yoğun mücadele veren, kürsülerden bunu aktaran, anlatan çok değerli dostlarımızın olduğunu da görüyorum. Aramızda defalarca meclis kürsüsünden konuşan siyasi konumu ne olursa olsun bu konuda beyanatları en üst seviyede veren farklı siyasi görüşlerden dostlarımızın olduğunu da biliyorum, görüyorum. Tabii başından beri arayışımız bir ortak akıl arayışıydı. Bilimsel zeminde konuşabilme ve tartışabilme arayışıydı. Ama ne yazık ki bu hedefe bir türlü ulaşamadık. Hiçbir davetimize hiçbir bilim ve teknik insanı gelmedi. Biz depremle mücadelede, afetle mücadelede göreve gelir gelmez 2019 yılında bir çalışma yapalım ve beraber nasıl yol alabiliriz oturup konuşalım. Şeklinde üç günlük bir çalıştay yapmıştık. ve devletimizin her kademesinden yöneticileri davet etmiştik. O davet ettiğimiz insanlardan hemen hemen hiçbir yönetici bizim davetimize katılmadı. Halbuki üç günlük olağanüstü değerli bir çalışma olmuştu. Aynı şekilde Kanal İstanbul'la ilgili bir çalışma yaptık ve bu çalışmayla ilgili aydınlanmak istediğimizi dile getirdik. Yine bütün açık davetimizi devletimizin her ilgili kurum ve kuruluşuna yaptığımız gibi özellikle ÇED raporuna olumlu görüş veren o rapora imza atan bilim insanlarını da tek tek özenli bir biçimde lütfen gelin ne için olumlu görüş veriyorsunuzu bize anlatın duymak istiyoruz, İstanbul halkına sizin sözlerinizi duyurmak istiyoruz. Dediğimiz o çalışmaya dahi tek bir kişi katılmadı. Yani onlarca bilim insanından tek bir kişi dahi o imzasını niçin attığını gelip kamuoyuna bize, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine meclis üyelerine anlatmadı.

"Yalan söyleyerek oy devşirme çabasının bu kadar pervasızca yapıldığı bir konu çok az vardır"

Ve o günden bugüne aslında gizli kapılar arkasında yürütülen bu çalışma gerçekten Türkiye tarihi açısından çok önemlidir, İstanbul geleceği açısından çok tarihidir, önemlidir, büyük bir tehdittir ama bu işin altına imza atanlar sesini bile çıkarmıyor tek bir kelime dahi çıkıp anlatıda bulunmuyor. Daha acısı farkındasınızdır. 2019'dan sonra yürüttüğümüz özellikle bu kanal meselesine dair bilgilendirme çabalarımız, kampanyalarımız kamuoyunun farkındalığını arttırma yönünde attığımız birtakım çalışmalarda dahi polisle panolar bildiriler sökülmeye çalışıldı. Hatta gece yarısı söküldü, kaldırıldı bunları da yaşadık.

Ama çok enteresan bir şey farkındaysanız son genel seçim olsun, son genel seçim olsun kanal işini unuttular. Ağızlarına bile almadılar. Hatta son. İstanbul seçiminde rakibim 'benim gündemimde yok' dedi. Şimdi Şehircilik Bakanı imza atıyor her gün kanalla ilgili birçok konuyu benim gündemimde yok dedi. Yani sırası geldiğinde Kanal işinin ne kadar ayıp olduğunu kamuoyunun nezdinde ayıplandığını, çok kötü bir yere konduğunun farkındalar ağızlarından kelime çıkmıyor ya da inkar ediyorlar. Yani bir devlet adına hükümet adına, millet adına görev yapan bir makamdaki bir insanın inkar ederek, yalan söyleyerek oy devşirme çabasının bu kadar pervasızca yapıldığı bir konu çok az vardır. Yani bu kadar kişiliği zedeleyen, itibarı zedeleyen tutum ve davranışları yapma konusunda geri durmayacak kadar bu arkadaşları bu konuda motive eden nedir? Vallahi anlamadım, billahi anlamadım. Anlamaya çalışıyorum. Bu derin bir şey. Yani tek başına bu da çözemez bunun cevabını cevabını veremez yani. Bir para meselesi olduğunu, bir çıkar meselesi olduğunu zaten keşfediyoruz ama tek başına bu mudur emin değilim yani. ve bunun derinlemesine araştırılması gerekir.

"Bence kanal meselesi İstanbul ve Türkiye için bir beka meselesidir"

Bu konunun siyaseti yoktur. Bence kanal meselesi İstanbul ve Türkiye için bir beka meselesidir. Biz bugün 2019'da İstanbul'un Muhafızı olmayı başaramasaydık bugün İstanbul kenti bir kez daha tepeden tırnağa alabora olmuş olurdu gözlerini kırpmadan bunu yaparlardı. ve sadece 135 milyon metrekarelik alanın yüzde 60'ı–70'i tarım alanı, orman alanı olan bu alanın alabora edildiğini, altının üstüne getirildiği bir ortamın çektirdiği çileyi düşünsek biz aslında ülkemizi ve şehrimizi ne denli büyük bir beladan kurtardığımızın bir göstergesidir diye düşünüyoruz. Bu manada bu toplantının siyaset ötesi bir toplantı, bir mücadelenin nasıl yapılması gerektiğine dair görüş alışverişinin yapıldığı bir toplantı kimliğiyle çok önemsiyorum. Bu manada değerli grup başkan vekilimiz Sayın Gökhan Günaydın başkanımızla ve Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Zeybek başkanımız da bu konuyu konuştuğumuzda bu konuda davet ederek aramızda bulunmasına vesile olduğu değerli grup başkan vekillerimizin varlığı bu minvalde beni çok mutlu etmiştir Yine farklı siyasi partileri veya görüşleri temsil eden milletvekillerimizin ve parti yöneticilerimizin, il başkanlarımızın burada bizlerle olması çok çok değerlidir.

"Tehdidin boyutu oldukça yüksektir"

Bu kapsamda bu meseleyi ele almalıyız, konuşmalıyız. Elbette bizim elimizde bir kısım veriler var bilimsel, teknik. Ama bugün özellikle bu meseleyle ilgili mücadelenin nasıl toplumsallaştırılması, bilim ve teknik zeminine çekilmesi konusunda hata yapmamak, eksik kalmamak adına İstanbul şehrinin Şehr-i Emini olarak bu şehrin muhafızı olmayı milletine söz vermiş bir kişi olarak yönetimimizle beraber sizlerin bize sunacağı değerli tavsiyeleri, önerileri bir güzel bir şekle oturtup bunu iş birliği içerisinde koordinasyonu ve moderasyonunu yapan bir anlayışa oturtmak istiyoruz. Bugünkü toplantının yegane amacı budur. İstanbul'u ve Marmaray'ı çevresiyle beraber bu tehditten koruma gayretimiz birlikte göstermeliyiz. Bence tehdidin boyutu oldukça yüksektir. Bu yönüyle inşallah bugün verimli buluşmanın toplantının güzel çıktılarını biz de buradan hızlıca harekete geçiren bir eylem planını sizlerle tekraren kamuoyuyla paylaşıyor olacağız.

Dolayısıyla biraz kademelendirirsek bugünü bir başlangıç öğleden önceki kısmında arkadaşlarımın sunumları, öğleden sonraki kısımda değerli katılımcılarımızın bize aktaracağı uyarılar, öneriler veya göstereceği güzergah, yol haritalarını dikkate alacak bir çalışma saatleri geçireceğiz. Ardından bir sonraki aşamada neler yapacağımızı sizlerle paylaşacağız. İstanbul Planlama Ajansı'nda yani bu kampüste nasıl bir merkezde İstanbul Planlama Ajansı, Kanal İstanbul'u dakika dakika, saat saat, dava dava takip ettiğini ve o merkezle nasıl irtibat kuracağınızı sizlerle paylaşacağız ve bir sonraki aşamada hangi amaçla ve hangi sonuçla sizlerle buluşacağımızı tekraren sizlerle paylaşıyor olacağız."