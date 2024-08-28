İmamoğlu, Adıyaman Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti

Güncel

Saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı

Kurye, tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı

Küba\'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler aldı

Barajın taşması sonucu onlarca kişi can verdi, çok sayıda kayıp var

Tabelayı gören Rize taraftarı, İrfan Can\'a yalvardı: Allah için...

"Acaba paranormal vaka görür müyüz diye gitmiştik"

Otel görevlisi, odasına gizli bir şekilde girdiği kadının iç çamaşırını çaldı

HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: ÜNAL AYDIN

(ADIYAMAN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'da Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB encümen toplantısına katılmak üzere Adıyaman'a geldi. İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için oluşturulan Adıyaman Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti.

İmamoğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere eşlik etti.

Ziyarette, dualar okundu ardından mezarlara karanfil bırakıldı. İmamoğlu, depremde eşi ve oğlunu kaybeden vatandaşa sarılarak teselli etti.