Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un ve Türkiye'nin İradesini Yok Sayan Partizan Zihniyetle Mücadeleye Devam Ediyoruz ve Edeceğiz

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Hukuksuz yöntemlerle, tümüyle kumpas ve kabul edilmeyecek kanuna aykırı yöntemlerle ahmak davası, çirkin davası, yolsuzluk davası, terör davası, diploma iptali, diplomayla ilgili evrakta sahtecilik davası ve casusluk davası gibi eşi benzeri olmayan yöntemlerle saldırılara devam ediyorlar. İstanbul'un ve Türkiye'nin iradesini yok sayan bu partizan zihniyetle en güçlü şekilde mücadeleye devam ediyoruz ve edeceğiz. Vakit Türkiye'nin muhafızı olma vaktidir. Herkes için her yerde önce adalet, önce hürriyet anlayışıyla mücadeleye devam edeceğiz. Milletimize emanetiz. Hak yemedik, hakkımızı yedirmeyeceğiz" dedi.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB soruşturmasında iddianamenin hazır olduğu" yönündeki yer alan haberlerin ardından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabından paylaşılan videoda İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Yunus Emre, 'Dil söyler kulak dinler, kalp söyler kainat dinler' sözünü bize miras bırakmış. Ben bütün kalbimle vicdanınıza sesleneceğim. Kadim şehir İstanbul'u bizlere dünyanın en önemli mirası Fatih Sultan Mehmet'in emaneti ve emperyalist güçlerin beş yıllık işgalinden Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtardığı bir şehir olarak gördük. Bu bilinçle 86 milyon insanımız adına görevimizi İstanbul'un muhafızı olarak ilan ettik. İstanbul'un muhafızı kararlılığı ile sokaklarını, caddelerini, meydanlarını ve sahillerini işgallerden kurtardık. İstanbul'u parsel parsel imar artışının ve kişiye, yandaşa özel imar artışlarının zulmünden kurtardık. Tek bir özel rant kararını İBB'nin gündemi yapmadık.

"Milyonlarca metrekareyi rant transferi modeline dönüştüren çarkı durdurduk"

İstanbul'da kamuya ait yeşil alan, hizmet alanı, eğitim alanı, meydan gibi fonksiyonlara sahip milyonlarca metrekareyi imara açan ve rant transferi modeline dönüştüren çarkı durdurduk. Hiçbir noktada buna izin vermedik. Merkezi hükümet marifetiyle askeri alanlar ve Kanal İstanbul ihanetleriyle imara açılan İstanbullu'ya ait yeşil alanlar, orman alanları, tarım alanları ve doğal alanların korunması için en üst seviyede siyasi ve hukuki mücadele verdik.

Şehrin her noktasında eşe dosta, siyasi yandaşa dağıtılan ticari noktaların, işgalcilerin oluşması sürecine son verdik. Milletin on milyonlarca liralık kaynağının siyasi partiye, yandaş ve imtiyazlı dernek, vakıf ve kuruluşlara para, hibe ya da farklı yöntemlerle aktarılmasına son verdik. İstanbullu'dan her anı gizleyen, meclislerin görüntüsünü paylaşmayan, neyi nasıl yarattıkları belli olmayan siyasi ayrımcılık metotlarına son verdik.

"İstanbul tarihinin açık ara en fazla metro hattı kazandıran yönetimi olduk"

Çökmüş metro projelerini, durdurdukları şantiyeleri ve başlatamadıkları metro hatlarını biz başlatarak tek tek İstanbullu'nun hizmetine açtık. İstanbul tarihinin açık ara en fazla metro hattı kazandıran yönetimi olduk. İstanbul'u sele, su baskınına mahkum eden anlayışın tersine 160 noktada 50 milyar Türk Lirası'na yakın yatırım yaparak İstanbul'u bu çağ dışı görüntüden kurtardık.

500 bine yakın üniversite öğrencisine burs verdik. 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere toplu ulaşımı ücretsiz yaptık. Askıda fatura ile dünyanın en güzel vicdan köprüsünü kurduk. Milyonlarca insanımıza pandemide, pazarda, emekliye, yeni evlenecek çiftlere, yeni doğan bebeklerin ailelerine ihtiyacı olan herkesin en zor anında yanında olduk. Afetlerde, depremde, Hatay'da, yurdun dört bir yanında nefes olduk, vatandaşımıza koştuk.

"6,5 yılda bine yakın teftişle geçmiş dönemlere göre 20 kat daha fazla hesap verdik"

300 bine yakın insanımıza, özellikle gençlerimize iş bulduk, AŞ olduk. 150 adet kreşe ulaşmak üzereyiz. On binlerce çocuğumuza muhteşem bir yıllık eğitim vermenin gururunu yaşıyoruz. 16 öğrenci yurdunda binlerce gencimize İstanbul'da güvenli devlet yurdu fırsatını sunuyoruz. Kent lokantalarımızda 10 milyondan fazla vatandaşımıza hizmet olduk, vicdan olduk. Milletimizin parasını, kaynağını, şehrini koruduk. Beytülmala dokunmadık. Milletin parasını millete harcadık. Yandaşa ve siyasi yandaşlara peşkeş çektirmedik. Güçlü, şeffaf, halkçı ve icraatçı bir modeli İstanbul'da inşa ettik. Devletin bir kurumu olarak 6,5 yılda bine yakın teftişle geçmiş dönemlere göre 20 kat daha fazla hesap verdik ve denetlendik.

"Vakit Türkiye'nin muhafızı olma vaktidir"

Sizlerden ayrı kalmak elbette beni çok üzüyor. Ancak hizmet etmeye, projelerimizi üretmeye, sizlerin yanında olmaya devam ediyoruz. Hukuksuz yöntemlerle, tümüyle kumpas ve kabul edilmeyecek kanuna aykırı yöntemlerle ahmak davası, çirkin davası, yolsuzluk davası, terör davası, diploma iptali, diplomayla ilgili evrakta sahtecilik davası ve casusluk davası gibi eşi benzeri olmayan yöntemlerle saldırılara devam ediyorlar. İstanbul'un ve Türkiye'nin iradesini yok sayan bu partizan zihniyetle en güçlü şekilde mücadeleye devam ediyoruz ve edeceğiz. Vakit Türkiye'nin muhafızı olma vaktidir. Herkes için her yerde önce adalet, önce hürriyet anlayışıyla mücadeleye devam edeceğiz. Milletimize emanetiz. Hak yemedik, hakkımızı yedirmeyeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Bütün hemşehrilerimi, çocukları, gençleri hepinizi bir aile sıcaklığında hasretle kucaklıyorum. Türkiye'nin muhafızları, kalbinizdeki sevgi ve umut yaşadıkça Türkiye hep var olacak. Hazır olun. İstanbul'da ve Türkiye'de her şey çok güzel olacak."