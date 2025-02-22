Özgür Özel: İmamoğlu’nu yenmek için yalanlar yetmedi - Son Dakika
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Özgür Özel: İmamoğlu’nu yenmek için yalanlar yetmedi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasıyla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin, ''Ekrem İmamoğlu’yla ilgili orada burada, bir iki yerde yalandan siteler yazıyor. Bunu ciddiye alıp araştırmaya kalkıyorlar. Ekrem İmamoğlu’nu yenmek için beş tane siyasi yasak davası açtılar. Yetmedi altıncıyı diplomayla yaptılar ama altı ok kazanacak, altı ok kazanacak. Beş dava, bir diploma yine onları kurtarmaz. Altı ok kazanacak, Ekrem İmamoğlu kazanacak, Türkiye kazanacak'' dedi.

22.02.2025 15:55  Güncelleme: 17:44
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(ERZİNCAN) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasıyla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Ekrem İmamoğlu'yla ilgili orada burada, bir iki yerde yalandan siteler yazıyor. Bunu ciddiye alıp araştırmaya kalkıyorlar. Ekrem İmamoğlu'nu yenmek için beş tane siyasi yasak davası açtılar. Yetmedi altıncıyı diplomayla yaptılar ama altı ok kazanacak. Beş dava, bir diploma yine onları kurtarmaz. Altı ok kazanacak, Ekrem İmamoğlu kazanacak, Türkiye kazanacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Erzincan'da düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Özel, CHP Erzincan İl Başkanlığı ziyaretinin ardından ANKA Haber Ajansı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasıyla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin sorusunu, şöyle yanıtladı:

"Buna da tenezzül ettiler demektir. Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması 23 yıldır konuşulur. Üniversite arkadaşı bulunamaz, konuşulur. Hatırlayan çıkmaz konuşulur. Biri 'ben hatırladım' der, 'ders vermiştim' der hatta muhalefetten bir milletvekili olarak tek başına onu hatırlar söyler. Sonra görünür ki o gider parti değiştirir, AK Parti'nin büyükşehir belediye başkanı adayı olur. Böyle değişik ödüllendirmeler olur. Mesela, son Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması tartışılırken onu okulda hatırlayan tek kişiydi, CHP milletvekiliydi 'Allah, Allah' dedik. Sonra bunu hatırladı, parti değiştirdi. Sonra AK Parti'den Büyükşehir Beledie Başkan adayı oldu. Onun dışında şahidi yoktur.

Ama Ekrem İmamoğlu'yla ilgili orada burada bir iki yerde yalandan siteler yazıyor. Bunu ciddiye alıp araştırmaya kalkıyorlar. Onu da araştırsınlar. Bu Ekrem İmamoğlu"ndan ne kadar çekindiklerini, ne kadar korktuklarını, Ekrem İmamoğlu'nu yenmek için beş tane siyasi yasak davası açtılar. Yetmedi altıncıyı diplomayla yaptılar ama altı ok kazanacak, altı ok kazanacak. Beş dava, bir diploma yine onları kurtarmaz. Altı ok kazanacak, Ekrem İmamoğlu kazanacak, Türkiye kazanacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel: İmamoğlu’nu yenmek için yalanlar yetmedi - Son Dakika

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