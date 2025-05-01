Ekrem İmamoğlu'ndan Ailesi ile İlk Fotoğraf Paylaşımı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından ailesi ile görüşmesinden bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, cezaevine gelen ailesi ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.

İmamoğlu ile görüşmeye eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu geldi. Ayrıca fotoğrafta İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ve kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu da yer aldı.

İmamoğlu paylaşımında "Aile huzurdur, güvendir, mutluluktur. Aile kutsaldır" ifadelerine yer verdi.