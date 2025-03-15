Ekrem İmamoğlu'nun Ankara Buluşması... Salona Sığmayan Vatandaşlar: "ister Diplomayla Suçlasınlar, İster Köşe Bucak Kaçsınlar, Peşinde Halk Var"

Haber: Erva Gün/ Kamera: Dursun Alkaya

(ANKARA) - CHP'nin ön seçimle belirlenecek cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'den başlattığı ön seçim çalışmaları kapsamında Ankara'da partililerle bir araya geldi. Bir vatandaş, "İster diplomayla suçlasınlar, ister köşe bucak kaçsınlar peşinde halk var. Onun arkasında halk olduğu müddetçe hiçbirimizin sırtı yere gelmez" dedi.

CHP'nin ön seçimle belirlenecek cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'den başlattığı ön seçim çalışmaları kapsamında Ankara'da partililerle bir araya geldi.

Mamak'taki Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'ndaki program için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Alanda bomba araması yapıldı ve vatandaşlar X-ray cihazlarından geçirildi. Salon tamamen dolarken, dışarıda kurulan ekranlardan İmamoğlu'nun konuşmasını dinledi.

Salonun dışında bulunan vatandaşlar, İmamoğlu'nun konuşmalarını alkışlarlar ve tezahüratlarla destek verdi. Vatandaşlar, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı aday adaylığına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"Sayın Cumhurbaşkanım babanın parasını vermiyorsun, 32 yıl ben prim yatırdım bu devlete"

Afyonkarahisar'dan gelen Abdülkadir isimli vatandaş İmamoğlu'nun seçimi kazanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Geçmişte gördük 2019'da Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazandığı halde adama haksızlıkla kazandığı seçimi elinden aldılar. İkinci seçimde ne oldu? 800 bin bilmem kaç ile seçimi aldı. Şu anda 23 yıldır AKP'nin bu hale getirdiği İstanbul'u ne güzel bir şehir haline getirdi. Halkın içinden Sayın Ekrem İmamoğlu. Sayın cumhurbaşkanımız spor salonlarından insin bakalım bir tabana. Ben Afyon'un Çobandere ilçesinden geliyorum, çiftçiyim, emekliyim. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki 'bin lira verdim yeter' diyor. Sayın Cumhurbaşkanım babanın parasını vermiyorsun. 32 yıl ben prim yatırdım bu devlete. O paramı veriyorsun benim, başka para vermiyorsun. Sayın Ekrem İmamoğlu başkanımız ülkemizi güzel günlere getireceğine yüzde yüz eminim. Kırsal kesimden geliyorum. Bizim ilçemizde her gün veya iki güne bir tarla ve ev satış ilanları oluyor. Şu anda Türkiye'nin ne çektiğini sayın Cumhurbaşkanımız da biliyor ama görmezden geliyor. Gözlerini ya kapıyor ya da kulaklarına pamuk tıkıyor. Cumhurbaşkanımız lütfen bu halkı gör. Gör Ankara'yı gör, İmamoğlu'nu gör. Adamı böyle tutuklamalarla olmaz lütfen sizden istirham ediyorum, Türkiye'nin önünü açınız. Korkunun ecele faydası yok."

"Ekrem İmamoğlu bu ülkenin acilen ihtiyaç duyduğu anlayışa sahip olan kişidir"

Bur başka vatandaş ise düşüncelerini, "Ekrem İmamoğlu bu ülkenin acilen ihtiyaç duyduğu anlayışa sahip olan kişidir. Acilen Ekrem İmamoğlu ülkenin başına mutlaka gelmelidir. Vatan çok dağıldı. Vatan çok parçalandı. Vatan adeta emperyalizmin hizmetine sunuldu. Cumhuriyet Halk Partisi bunu kabul edemez. Onun için herkesin aklını başına alması lazım. Bir diktatörün iki dudağının arasına sıkışmak Türk halkına yakışmaz, Türk milletine yakışmaz. Bu saltanat ve talan düzenine oy verenleri uyarıyor ve dikkatlerini çekiyorum. Eğer bu vatan zerre kadar saygınız varsa artık yeter" diye dile getirdi.

"Arkasında halk olduğu müddetçe hiçbirimizin sırtı yere gelmez'

İmamoğlu'nun seçimi kazanacağını dile getiren diğer bir vatandaş ise "İster diplomayla suçlasınlar, ister köşe bucak kaçsınlar, peşinde halk var. İsterse tamamen orduyu, polisi toplasınlar yine de halkın onda biri kadar değil kimse. Onun arkasında halk olduğu müddetçe hiçbirimizin sırtı yere gelmez" dedi.

"Halk seve seve salonu alır. Onlar vermesin biz alırız"

Bir vatandaş ise bazı illerde İmamoğlu'na salon verilmemesine tepki göstererek, şunları söyledi:

"Halk seve seve salonu alır. Onlar vermesin biz alırız. Bak nasıl aldık görüyorsun değil mi? Bağırta çağırta alırız. Biz Ekrem Başkan'ı burada beklemiyorduk. Tuzluçayır'ın göbeğinde parkımız var, parkta bekliyorduk. O parkta yüz binlerce insanla bir araya gelecektik ama buraya geldik. Halk almasını bilir, halk aç. 10 bin lira maaşla geçiniyor bu adam. Çoğu insanın tuzu kuru. Pazara gidebiliyor. Kıvırcık 30 lira olmuş, alamıyor. Nasıl olacak? 10 bin liraya bir şey alamaz ki. Ankara'da en kötü kira 15 bin lira. 10 bin lira maaş al 15 bin kira ver. Akşam pazarda çürükleri bekliyor adam. Çürükleri alıyor, çaresiziz. Atatürk gibi bir insan arıyoruz ama bulamıyoruz."

Bir diğer vatandaş da "Bu halk artık bıktı, bu yönetimden bıktı usandı. Yeni bir yönetim oluşması gerekiyor. Ekrem Başkan bu işe başını koydu, inşallah kazanacak" dedi.

"Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu'na güveniyoruz"

Diğer bir vatandaş da "Ekrem Başkan'ın cumhurbaşkanı olmasını istiyoruz. Yeter artık, millet bıktı. Hayat şartları zorlaştı, halk aç, perişan. Herkeste stres var. Çoluğumuz, çocuğumuz gençlerimiz evlenemiyor. Geleceğe ümitle bakamıyor. İnşallah bize yeni yüz, hayat, ışık, umut olur" diye konuştu. Bir diğer vatandaş da "Alacağız başka yolu yok. Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu'na güveniyoruz. İnsanlar ayrımcılıktan bunaldı, bıktık" ifadelerini kullandı.